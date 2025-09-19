Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Especial As Dores 2025

Revisións de última xeración e moda en gafas para todas as idades

Multiópticas Lalín ofrece asesoramento profesional e personalizado para dar coas mellores solucións, tamén en audífonos

Algunha das propostas de Multiópticas Lalín.

Algunha das propostas de Multiópticas Lalín. / Cedida

M. González

Lalín

No corazón de Lalín, Codigolens converteuse nun punto de referencia para quen busca moito máis ca unhas simples gafas. Integrado na familia Multiópticas, este establecemento combina a experiencia dunha marca líder coa proximidade e o coidado dun equipo que coñece de preto as necesidades da veciñanza. Ademáis, ofrecen tamén revisións autivas gratuítas.

En Codigolens saben que cada ollada é única, por iso realizan probas optométricas completas, diagnósticos precisos e solucións personalizadas. Xa sexa para corrixir a miopía, a hipermetropía ou para controlar a fatiga visual dixital, aquí atoparás un seguimento profesional que garante a saúde ocular no día a día.

Moda e comodidade, sen renunciar á calidade

As gafas son tamén un elemento de estilo persoal. Codigolens ofrece unha ampla gama de modelos que se adaptan ao teu rostro e á túa personalidade. Ademais, dispoñen de lentes de contacto das mellores marcas, cun servizo de adaptación e formación para un uso seguro e confortable.

O equipo de Codigolens aposta polo comercio de proximidade e participa activamente na vida social e cultural de Lalín. Trato amable, personalizado e de confianza, pensando para toda a familia.

