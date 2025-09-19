Revisións de última xeración e moda en gafas para todas as idades
Multiópticas Lalín ofrece asesoramento profesional e personalizado para dar coas mellores solucións, tamén en audífonos
M. González
No corazón de Lalín, Codigolens converteuse nun punto de referencia para quen busca moito máis ca unhas simples gafas. Integrado na familia Multiópticas, este establecemento combina a experiencia dunha marca líder coa proximidade e o coidado dun equipo que coñece de preto as necesidades da veciñanza. Ademáis, ofrecen tamén revisións autivas gratuítas.
En Codigolens saben que cada ollada é única, por iso realizan probas optométricas completas, diagnósticos precisos e solucións personalizadas. Xa sexa para corrixir a miopía, a hipermetropía ou para controlar a fatiga visual dixital, aquí atoparás un seguimento profesional que garante a saúde ocular no día a día.
Moda e comodidade, sen renunciar á calidade
As gafas son tamén un elemento de estilo persoal. Codigolens ofrece unha ampla gama de modelos que se adaptan ao teu rostro e á túa personalidade. Ademais, dispoñen de lentes de contacto das mellores marcas, cun servizo de adaptación e formación para un uso seguro e confortable.
O equipo de Codigolens aposta polo comercio de proximidade e participa activamente na vida social e cultural de Lalín. Trato amable, personalizado e de confianza, pensando para toda a familia.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas