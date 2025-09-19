Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Especial As Dores 2025

Recoñecemento con sabor galego

Embutidos Lalínense recibe un novo premio e consolidada Gastroteca como lugar de coñecemento

Curso de corte de xamón.

Curso de corte de xamón. / Bernabé

M. González

Lalín

A empresa familiar Embutidos Lalinense suma un novo recoñecemento á traxectoria iniciada hai case oito décadas . Nesta ocasión, a distinción non celebra un produto concreto, senón un compromiso: o uso do galego como ferramenta de valor e identidade na etiquetaxe e promoción dos seus produtos. A empresa, radicada en Agruchave, vén de ser galardoada co prestixioso premio «Bacelos de Prata», un premio que recoñece ás empresas que apostan por promocionar a súa marca a través da nosa lingua.

Estes galardóns, que convocan a Asociación Álvaro das Casas e a Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, distinguen a aquelas empresas que, como Embutidos Lalinense, demostran que o galego é unha lingua moderna, útil e competitiva. Segundo o xurado, o compromiso da empresa lalinense «é explícito e sostido no tempo», engadindo prestixio aos seus produtos tradicionais e contribuíndo a reforzar a imaxe do sector agroalimentario galego.

O premio destaca o papel de Embutidos Lalinense como exemplo de como as empresas poden ser axentes activos na normalización lingüística. A decisión de realizar a súa comunicación en galego non só serve para difundir o idioma, senón que tamén contribúe a crear unha «marca país» forte e recoñecible no sector agroalimentario.

Con este galardón, Embutidos Lalinense non só se distingue pola calidade dos seus produtos, senón tamén polo seu firme compromiso co territorio.

Neste aspecto cabe destacar o labor de formación e divulgación da Gastroteca Lalinense, un espazo de coñecemento e cata de produtos que a empresa ten na súa tenda en Agruchave e que leva realizado no último ano numerosos cursos e charlas sobre alimentación e saúde. Un espazo que recibe tamén a visitar de asociacións e colectivos que desexan coñecer a historia e os procesos de producción de Embutidos Lalinense. Ao redor de 400 persoas pasaron no último ano pola Gastroteca Lalinense.

No último trimestre do ano estás programados un curso de corte de xamón, outro de receitas doutras culturas e un de preparación de pratos para o Nadal.

