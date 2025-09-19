A Festa da Ameixa chega a Poio con gastronomía, música e lecer para todos: consulta a programación completa
Os festexos celebraranse do 26 ao 28 de setembro na Praza da Granxa, en Campelo
Dasoul, un dos artistas de música latina con maior proxección dos últimos anos, actuará o sábado 27, na Gala da Ameixa con El regreso de La Década e o DJ Adrián Mesú
A Festa da Ameixa de Campelo regresa un ano máis, e xa van 37, ao Concello de Poio, cunha programación cargada de música, lecer e por suposto, gastronomía para todos os públicos. A celebración, que homenaxea o produto estrela da ría de Pontevedra, desenvolverase do 26 ao 28 de setembro.
«Este evento pon en valor a cultura mariñeira e marisqueira de Campelo e de Poio. Representa unha oportunidade enorme para a desestacionalización e sostibilidade turística do concello, pero sobre todo para enxalzar un produto excelente, a nosa gastronomía e á nosa xente do mar», afirmaba o alcalde, Ángel Moldes, na presentación do programa.
Como é habitual, a celebración comezará o venres 26 cun acto moi especial: a entrega da Ameixa de Prata ás mariscadoras e mariscadores que se xubilaron ao longo do último ano. Serán homenaxeadas doce persoas pertencentes ás tres confrarías que desenvolven a súa actividade en Poio, recoñecendo así unha vida enteira de dedicación ao mar.
Degustacións e relatorios
Por unha banda, a festa contará cun punto de encontro clave, a carpa de degustacións na Praza da Granxa. Alí poderá saborearse, de venres a domingo, os seguintes pratos: ameixa á mariñeira (9,50€), con fideos (8,50€) e arroz con ameixas (8,50€).
A carpa xa estará aberta desde o venres ás 20.00 horas, mentres que o sábado poderase consumir a ameixa de 12.00 a 16.00 horas e de 20.00 a 23.00 horas, e o domingo, de 13.00 a 16.00 horas.
Ademais, como complemento á 37ª edición da Festa da Ameixa, o Concello de Poio tamén organiza unhas xornadas técnicas e gastronómicas para poñer en valor este produto. Con respecto ás primeiras, as Xornadas Técnicas da Ameixa reunirán na Casa Rosada o xoves 2 de outubro a administracións, expertos e profesionais ao redor do marisqueo na ría de Pontevedra.
Dentro da programación inclúen relatorios, mesa redonda con axentes do sector así como un obradoiro de showcooking e degustación gastronómica coa Ameixa como protagonista.
As Xornadas Gastronómicas da Ameixa organizaranse durante o mes de outubro, e permitirán degustar este bivalvo en distintos establecementos de todo Poio. Esta iniciativa recuperouse en 2024 despois de 20 anos sen celebrarse, cunha gran acollida do sector e do público, e volverá nesta edición no marco do impulso á Festa da Ameixa levada a cabo polo Goberno local.
Concertos gratuitos na Gala da Ameixa
No apartado musical, o sábado 27 celebrarase a Gala da Ameixa, coas actuacións de Dasoul, El regreso de la Década en vivo e unha sesión co DJ Adrián Mesú. Unha gala con entrada gratuíta, con música orientada para todas as idades e que comezará a partir das 21.30 horas.
O encargado de inaugurar a velada será El regreso de la Década, que levará ao público de viaxe musical polo pop español entre os anos 60 e os 2000. Despois tomará o escenario Dasoul, artista canario precursor do mombahton (fusión house e reguetón). Entre os seus éxitos inclúense Si me porto mal, Vuela corazón ou Él no te da, así como dous discos dobres de platino, un de platino e outro de ouro.
Tras o seu concerto, subirá ao escenario DJ Adrián Mesú, produtor e dj galego residente das mellores salas de festas de Galicia e que compartiu escenario con artistas do nivel de David Guetta, TiËsto, Paulina Rubio, Omar Montes, Juan Magan ou Don Omar.
Máis música e actividades en Campelo
A música estará moi presente durante toda a fin de semana tamén coas sesións vermú o sábado e o domingo, ás 13.30 horas, coas actuacións de Sin Reserva Acústico e Uno más, respectivamente. O domingo, ás 19.00 horas, a orquestra Los Players animará a festa, mentres que os fogos artificiais serán ás 22.00 horas.
Ademais, haberá canción mariñeira o venres con Cantos de Terra e Bahía de Tambo e o domingo con Son das Corbaceiras. E ao longo de toda a fin de semana inclúense as actuacións de agrupacións locais como Vides Novas, a Escola de Música Tradicional de Poio e a Escola de Acordeóns de Campelo.
Pensando nas familias, o Concello volverá ofrecer ludotecas infantís gratuítas con monitores, que organizarán xogos e actividades para os máis pequenos tanto o sábado como o domingo, de 13.00 a 16.00 horas e de 18.00 a 21.00 horas.
A Festa da Ameixa de Campelo volve así «cunha programación diversa, moi potente e de calidade, pensada para todos os públicos e fiel á súa identidade», destacou Moldes.
