A primeira Feira de Arte das Dores reunirá unha ducia de creadores locais
M. González
As Festas das Dores 2025 incorporan este ano unha proposta cultural inédita: a I Feira de Arte das Dores, que se celebrará o sábado 20 e o domingo 21 de setembro na rúa Principal, á altura da Notaría. A mostra contará coa participación de doce artistas de Lalín e desenvolverase en horario de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 22.00 horas.
A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, explicou tras unha recente reunión cos participantes que o obxectivo é “dar visibilidade aos creadores locais e achegar a súa obra á veciñanza e aos visitantes nun momento de máxima afluencia de público, ao tempo que se dinamiza a vila con propostas culturais durante os días festivos”.
Os postos instalaranse en estruturas móbiles de comercio, de maneira que cada artista poida compartir directamente co público a súa obra e o seu proceso creativo.
Os protagonistas
A feira reúne perfís moi diversos. Participarán as novas promesas das Belas Artes Ainara Froiz, Inés Benito e Josefina Miranda; as habituais colaboradoras municipais Aitana Iglesias, Noa Blanco e Olalla Garra; o veterano escultor Bibí xunto á súa filla, a creadora en metal Cynthia Abeledo; o pintor hiperrealista Armindo Salgueiro; o artista internacional Carlos Santos; e o histórico dinamizador cultural Paío, pregoeiro das Festas deste ano.
Tamén estará presente a memoria de Meijomence, falecido en 2024, cuxa familia exhibirá parte da súa obra como homenaxe.
Entre as propostas artísticas destacan o figurativismo colorista de Froiz, a acuarela e o acrílico de Benito, a exploración do corpo humano de Miranda, a ilustración influída polo manga de Garra, a pulsión erótica de base relixiosa de Iglesias ou a experimentación plástica de Noa Blanco. Bibí achegará as súas esculturas, Cynthia Abeledo presentará pezas en metal, e Armindo Salgueiro amosará a súa mestría no bodegón hiperrealista. Carlos Santos traerá a súa experiencia internacional, mentres que Paío porá o acento na súa ampla traxectoria e no seu compromiso co tecido cultural da comarca.
Con esta iniciativa, o Concello de Lalín pretende consolidar a Feira de Arte das Dores como un novo punto de encontro entre artistas e público, enriquecendo a programación festiva cunha cita que celebra o talento local.
O pregón das Dores
Damián Paío será o encargado de pronunciar o pregón das Festas das Dores deste ano. A concelleira de Cultura e Turismo, Begoña Blanco, foi a encargada de comunicar a elección en nome do alcalde e do grupo de goberno, unha invitación que Paío aceptou con entusiasmo.
Blanco salientou que a decisión “responde ao seu compromiso permanente coa vida cultural de Lalín e da comarca, un labor que vai moito máis alá da súa etapa profesional”. A edil lembrou que, mesmo despois da xubilación, Paío continúa ofrecendo apoio altruísta a colectivos e asociacións locais, colaborando con todo tipo de proxectos e iniciativas municipais.
Como exemplos recentes, Blanco destacou a organización das exposicións De tal payo tal astilla e Cousas de Vidal Payo, esta última dedicada á obra do seu pai con motivo do centenario de Vidal Payo.
Ademais, a concelleira subliñou que Paío “é un profundo coñecedor da arte e dos artistas da comarca do Deza e leva anos axudando ás novas xeracións, facilitando a súa proxección e poñendo en valor o seu talento”.
Artista de múltiples facetas, é membro fundador e patrono da Fundación Casa-Museo A Solaina de Piloño. Famoso pola súa inconfundible boina vermella, o chaleco e o nariz de pallaso, expuxo a súa obra en numerosos espazos de toda Galiza e exerceu en varias ocasións como comisario da Bienal Pintor Laxeiro. Foi autor dos carteis da Feira do Cocido nos anos 1978, 1984 e 1985. A primeira das súas pinturas foi adquirida polo propio Laxeiro, un xesto decisivo que marcou o inicio dunha carreira artística hoxe amplamente recoñecida. Na pintura, considerou sempre a Laxeiro como principal referente, do mesmo xeito que ten no seu pai a gran inspiración no eido da escultura.
