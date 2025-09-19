O colofón a un mes cheo de propostas
M. González
O mes de setembro chegaba cargado de propostas para todos os públicos, cun protagonismo especial para as Festas das Dores, que se celebran do 19 ao 23 de setembro. Pero antes, ao longo deses 20 días, a actividade cultural de Lalín non paraba, cunha programación cargada de actos, principalmente durante as fines de semana.
Lectura para os máis pequenos
O programa de dinamización lectora “Ler conta moito” abriu a axenda cultural o xoves 4 de setembro, na Biblioteca Varela Jácome. Nesa data, Anxo Moure ofreceu o espectáculo Imos bailar un conto, unha proposta familiar de 50 minutos que converteu a biblioteca nun bosque de historias, lembrando que cada libro procede dunha árbore. O certame incluíu actividades dirixidas a nenos e nenas de 0 a 12 anos e prolongarase tamén durante o mes de outubro. O obxectivo? Facer da Biblioteca un espazo vivo e acolledor, fomentando o gusto pola lectura e a aprendizaxe en comunidade.
Música e creación artística
Do 5 ao 7 de setembro, a Algarabía, organizada pola Asociación Cultural O Naranxo co apoio municipal, encheu a Praza das Pipas de música, obradoiros, xogos e instalacións artísticas. Os concertos celebráronse o venres 5 e o sábado 6 ás 20 h, e o domingo 7 ás 13 h.
“Concertos das nosas Bandas de Música”, foi outro dos éxitos de este final de verán na cabeceira comarcal dezá, que ao longo do verán levara as agrupacións musicais locais a distintos puntos da vila.
Festas das Dores e I Mostra de Arte
No marco das Festas das Dores, terá lugar unha das grandes novidades: a I Mostra de Arte de Lalín na Rúa, que terá lugar os días 20 e 21 de setembro na rúa Principal e no km0, en horario de 12 a 14 h e de 16 a 21 h. A iniciativa servirá para dar visibilidade aos artistas da zona e achegar as súas obras á veciñanza nos días de maior afluencia.
Teatro para todos
Esta programación cultural pecharase o venres 26 de setembro cunha viaxe teatral a Santiago de Compostela para ver a serie Clopen, dentro do programa de mobilidade do Centro Dramático Galego. A función, recomendada para todos os públicos, comezará ás 18 h no Salón Teatro. O Concello porá disposición do público un autobús gratuíto que sairá da Praza do Concello ás 15.45 h, con regreso ás 20.15 h. As entradas, a 5 euros, poden reservarse previamente no teléfono 986 787 060.
Dirixida por Pablo Reboleiro e con dramaturxia de Clara Gayo e o propio Reboleiro, a serie Clopen combina acrobacias espectaculares, danza, clown, humor e unha historia chea de enerxía que reflexiona sobre os desafíos da mocidade actual.
