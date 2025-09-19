Longa vida á música tradicional
M. González
Na xornada de mañá sábado, 20 de setembro, no marco das Festas das Dores 2025, a vila de Lalín converterase nun escenario para a música tradicional galega coa terceira edición do Festival de Bandas de Gaitas. A cita está organizada pola Asociación Cultural Carballo da Manteiga, co apoio do Concello de Lalín e a colaboración da Deputación de Pontevedra.
A xornada arrincará ás 18.00 horas cun vistoso pasarrúas polas principais rúas da localidade. O desfile partirá da Praza da Igrexa e percorrerá a Avenida Luis González Taboada, o barrio da Cacharela, a rúa Loriga e a rúa Principal ata a Fonte dos Cabalos, para rematar en Matemático Rodríguez e a Praza de Joaquín Loriga. Alí, diante da estatua do aviador, ofreceranse a partir das 19.00 horas os concertos das tres formacións convidadas.
Nesta edición participan a Banda de Gaitas Os Castros de Ames, a Banda de Gaitas María Soliña de Cangas e a anfitrioa, Carballo da Manteiga de Lalín. Cada agrupación interpretará un repertorio de arredor de vinte minutos, co obxectivo de concluír sobre as 20.30 horas, coincidindo co inicio doutra das actuacións programadas para esa noite.
A presentación oficial do festival correu a cargo da concelleira de Cultura, Begoña Blanco, e do edil de Festas, José Cuñarro, acompañados polos organizadores José Ramón Vilela e Uxío Silva. Blanco destacou que o evento “consolídase como unha cita que reforza o carácter cultural das Festas das Dores, promovendo a música tradicional e atraendo público de todas as idades”. A edil subliñou ademais que o Concello apoia economicamente esta proposta, que “ano tras ano enche as rúas de cor e son”.
Pola súa parte, Vilela expresou o desexo de que o festival quede fixado como actividade permanente dentro das celebracións patronais, aproveitando a gran afluencia de visitantes que atrae a festa. Silva, pola súa banda, agradeceu a colaboración das administracións e dos socios da asociación, ao tempo que detallou o percorrido e a duración das actuacións.
As bandas participantes chegan a Lalín con traxectorias consolidadas. Os Castros de Ames, fundada en 1992, conta con máis de cen estudantes e un repertorio que combina música tradicional con pezas de autor e arranxos con saxofón ou acordeón. A Banda María Soliña, creada en 2015 en Cangas, vén de celebrar o seu décimo aniversario cunha gala especial e o seu propio concurso de canto e percusión. Pola súa parte, Carballo da Manteiga, anfitrioa do encontro, tamén cumpre dez anos de vida e acumula premios en certames de prestixio, ademais de participacións en festivais de Ortigueira, Tapia de Casariego e Gijón.
A organización convida a toda a veciñanza e visitantes a sumarse a esta celebración que, por terceiro ano consecutivo, reivindica o valor da música de gaita como parte esencial da identidade galega.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas