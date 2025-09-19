Eficiencia, innovación e acabados impecables en todo tipo de espazos
M. González
Vivendas particulares, comunidades de veciños, locais comerciais, espazos de hostalería ou instalacións industriais: Comodin converteuse nun nome de confianza en todos estes ámbitos. Especialistas en illamento térmico e acústico, a empresa conta cun equipo con décadas de experiencia, capaz de levar a cabo proxectos en calquera tipo de obra ou edificación.
Coas súas oficinas centrais nas inmediacións do Polígono Industrial Lalín 2000, en Bergazos (N-525), Comodin destaca tamén pola colocación de falsos teitos e a construción interior en seco. O seu ámbito de actuación abrangue desde vivendas unifamiliares de nova planta ou rehabilitación, ata edificios residenciais e establecementos hostaleiros.
A empresa aposta sempre polas mellores marcas e profesionais altamente cualificados. Entre os seus traballos máis recentes figurano Novo Acuartelamiento y Edificio de Viviendas Guardia Civil Santiago de Compostela, Local Sociocultural de Carragoso - Lalín e ampliación das oficinas DOMUS VI en Vigo, ademáis de reformas e ampliacións en colexios e Universidades para o n
