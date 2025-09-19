Celebrando máis dun século sobre rodas
Autocares Meijide foi fundada en 1924 » Hoxe en día está dirixida pola terceira xeneración familiar
M. González
Con máis dun século de historia, Autocares Meijide avanza con paso firme baixo a dirección da terceira xeración familiar dedicada ao transporte de viaxeiros. A compañía foi fundada en 1924 por José Meijide Blanco, quen sentou as bases dun proxecto que continuaría o seu fillo, Adolfo Meijide Otero, durante case medio século.
Hoxe, é Adolfo Meijide Gómez, neto do fundador, quen mantén vivo o legado, fiel ao principio que guiou os primeiros quilómetros da empresa: ofrecer un servizo de máxima calidade e comodidade.
A celebración do centenario tivo lugar o pasado mes de novembro, en Santiago de Compostela cun acto de gala que reuniu a preto de trescentos representantes do tecido social, empresarial e político galego. O xantar desenvolveuse no Hotel Oca Puerta del Camino e contou coa presenza de autoridades como o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de Lalín, Xosé Crespo. Durante o evento, Adolfo Meijide Gómez e o seu pai, Adolfo Meijide Otero, deron a benvida aos convidados, nun ano no que a firma lalinense foi recoñecida como Empresa Española do Ano no seu sector.
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas