Celebrando máis dun século sobre rodas

Autocares Meijide foi fundada en 1924 » Hoxe en día está dirixida pola terceira xeneración familiar

Con máis dun século de historia, Autocares Meijide avanza con paso firme baixo a dirección da terceira xeración familiar dedicada ao transporte de viaxeiros. A compañía foi fundada en 1924 por José Meijide Blanco, quen sentou as bases dun proxecto que continuaría o seu fillo, Adolfo Meijide Otero, durante case medio século.

Hoxe, é Adolfo Meijide Gómez, neto do fundador, quen mantén vivo o legado, fiel ao principio que guiou os primeiros quilómetros da empresa: ofrecer un servizo de máxima calidade e comodidade.

A celebración do centenario tivo lugar o pasado mes de novembro, en Santiago de Compostela cun acto de gala que reuniu a preto de trescentos representantes do tecido social, empresarial e político galego. O xantar desenvolveuse no Hotel Oca Puerta del Camino e contou coa presenza de autoridades como o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de Lalín, Xosé Crespo. Durante o evento, Adolfo Meijide Gómez e o seu pai, Adolfo Meijide Otero, deron a benvida aos convidados, nun ano no que a firma lalinense foi recoñecida como Empresa Española do Ano no seu sector.

