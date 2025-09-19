As Dores espállanse polas rúas de Lalín
Un programa diverso con orquestras de renome, concertos e charangas que animarán as rúas
M. González
En Lalín xa está todo preparado para celebrar as festas patronais de As Dores, que terán lugar desde hoxe mesmo e ata o vindeiro martes 23 de setembro, cun programa amplo e descentralizado. A programación, presentada no seu día polos concelleiros Begoña Blanco e José Cuñarro, inclúe unha diversidade de actos pensados para todos os públicos, con orquestras, bandas locais, tres concertos principais, un festival de pinchadiscos e varias exhibicións deportivas.
Unha das principais novidades é a dispersión dos espectáculos por diversas rúas e prazas do centro urbano, como a Avenida Luis González Taboada, a Praza da Marina, Nuno Eanes de Cercio e a zona da estación de autobuses.
Pola súa banda, a ambientación musical correrá a cargo de recoñecidas orquestras como a América de Vigo, Cinema, a esperada París de Noia e Panorama. Tamén haberá concertos de grupos de pop-rock consolidados como La Guardia, ademais do tributo a Joaquín Sabina de Tributo Sabinero, e os Festicultores.
O programa tamén destaca a participación de numerosas agrupacións locais. Haberá un festival de bandas de gaitas coordinado por O Carballo da Manteiga, que contará coa presenza de María Soliña de Cangas e Os Castros de Ames. A tradicional Banda de Música Municipal de Lalín terá varias actuacións, e outras bandas como a de Prado e a de Muimenta tamén ofrecerán concertos.
Unha das principais novidades nas festas deste ano será o encontro de pinchadiscos BaiLalín, unha actividade solicitada ao Concello de Lalín polos xóvenes da vila, e que finalmente sairá adiante, o sabado pola noite no Campo da Feira, e que contará con talentos como DJ Juanjo García e DJ Dumore, xunto a artistas locais como Carlos López, Olalla González e Ole Costa. As rúas estarán animadas con charangas como Os Verbeneros, Kilómetro 0 e Leña Verde.
Ademais da música, as festas terán un pregón inaugural a cargo do artista e exempleado municipal Damián Paío. Durante os días de celebración, haberá exhibicións deportivas e de grupos de danza. A verbena do sábado contará coa Orquestra Cinema e o grupo Susie Q’s, mentres que a do luns pechará as festas coa Orquestra Panorama, prometendo un final de festa memorable.
