Vibes Academy, la escuela de barbería que revoluciona el sector desde Pontevedra

«En este sector nunca va a faltar trabajo», afirma Adrián, fundador de la barbería Vibes Studio y de la academia Vibes Academy, en Pontevedra.

Él mismo lleva desde los 15 años dedicándose a esta profesión, a la que llegó buscando «un trabajo fuera de lo común». Pronto pasó de cortar el pelo a sus amigos y conocidos por un precio irrisorio a trabajar para diferentes salones y formarse con los mejores profesionales en escuelas como la Antonio-Eloy, ubicada en Málaga.

Pero la ambición de Adrián era mayor y, hace dos años, tomó la decisión de abrir su propia barbería en la ciudad de Pontevedra. Así nació Vibes Studio, que lleva por bandera la creencia de que ser barbero es mucho más que cortar el cabello o arreglar una barba. Su fundador trabajó durante nueve meses solo y desde el principio consiguió tener un mes de lista de espera con lleno total de clientes. Ahora, ya cuenta con un equipo de seis profesionales.

Adrián apuesta por ir un paso más allá, al estilo del famoso peluquero y empresario británico Vidal Sassoon (referente en el visagismo y la arquitectura capilar) y ofrece a los clientes asesoramiento para encontrar su estilo. «Ser barbero es ser artista, siempre hay innovación», declara.

Seis meses para aprender el oficio

Clase en Vibes Academy. / Cedida

Con todo, la aventura de Adrián no se ha pausado ahí. Formando a su equipo se dio cuenta de que si algo le apasionaba tanto como la barbería eso era la enseñanza y, desde hace dos meses, también lidera la academia de barbería Vibes Academy.

La escuela ya cuenta con un primer grupo completo de aprendices y tiene abiertas las inscripciones para una segunda promoción, que arrancará el curso en octubre. Para ello, se trasladará ese mes a un local más amplio, de 130 m2, en la calle Eduardo Pondal, al lado de la estación de tren, completamente equipado y accesible para el alumnado que viene desde diferentes puntos de Galicia. Y es que en la actualidad, ya hay varios estudiantes que se desplazan 100 kilómetros desde sus hogares para acudir expresamente a sus clases.

El curso de iniciación dura seis meses y es de 15 horas semanales. A través de clases prácticas y muy visuales, Adrián enseña a los aspirantes a mucho más que usar el peine y la tijera; les inspira a emprender su propio negocio y les enseña el poder del marketing y las redes sociales, que fueron claves en el auge de su empresa. Los más de 70.000 seguidores que suma en su perfil personal, @adriviibess, y en los perfiles de Vibes Academy y Vibes Studio lo demuestran.

«Quiero dejar un legado», confiesa. Además, explica que ya está recibiendo llamadas de barberías de los alrededores interesadas en contratar a sus estudiantes.

El curso es de martes a jueves, en horario de 15:30 a 20:30 horas. Si tú también quieres formarte en este oficio imposible de sustituir por la IA, puedes consultar más información en sus redes sociales (@adriviibess o @viibesacademy) o a través de WhatsApp, al 663230732. Próximamente, el barbero abrirá también cursos de formación para profesionales.