Tiempo de nuevos comienzos

Un espacio pensado para cuidarse en Avenida de Galicia 7, en Cangas

Equipo de Hedra.

B. C.

Morrazo

Con la vuelta al cole y la rutina, septiembre es la ocasión perfecta para mimar la piel tras el verano. Desde Hedra, Cristina Bernárdez y su equipo recomiendan empezar con un diagnóstico personalizado y una higiene facial profunda, esencial para reparar, oxigenar y preparar antes de cualquier tratamiento.

En esta época, la piel exige cuidados específicos: reducir manchas, afinar poros, controlar el acné y adaptar la rutina diaria. El otoño, además, es ideal para retomar tratamientos que requieren menos sol, como las sesiones de Láser SHR —depilación progresiva y fotorejuvenecimiento— o protocolos con Láser Azul, eficaz contra manchas e imperfecciones.

Tratamiento facial en Hedra.

También es un buen momento para equilibrar el cuerpo. El programa H Body Slim ofrece efecto detox, modelante y reductor, adaptado a cada persona. Y en el área de Medicina Estética, dirigida por el Dr. Manuel López, se potencian los resultados con soluciones médico-estéticas avanzadas.

Este septiembre, nada mejor que regalarse un nuevo comienzo.

