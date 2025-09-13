Un inicio lleno de belleza

Tras el verano, la piel necesita un extra de cuidado y renovación. María Ramos propone una experiencia completa de limpieza hidrofacial que combina radiofrecuencia, ultrasonido y peeling químico, culminando con una sesión de fototerapia. Como detalle especial, se incluye una mascarilla para continuar el tratamiento en casa. Todo en una sesión de una hora por solo 30 euros. Pensando en los estudiantes, el centro lanza además una promoción exclusiva: uñas acrílicas con alargado y decoración por 25 euros, junto a los servicios habituales de extensiones de pestañas, tratamientos faciales, diseñados mantener una piel sana y luminosa durante todo el año.