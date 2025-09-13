El deporte estrella

En los últimos años, el pádel se ha consolidado como un deporte en tendencia, capaz de atraer tanto a jóvenes como a adultos gracias a su carácter divertido y a los grandes beneficios que aporta a la salud.Pádel Morrazo responde a esta creciente demanda con instalaciones modernas y totalmente equipadas, que incluyen pistas de última generación con césped de marca Mondo, el mismo que se utiliza en el Premier Padel. Además, cuentan con iluminación LED y sistemas de domótica que garantizan la mejor experiencia de juego en cualquier momento del día.

La reserva de pista se gestiona de forma sencilla a través de la app Playtomic, lo que facilita el acceso a todos los usuarios. Situado en el polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu, Pádel Morrazo destaca también por su ubicación estratégica, muy próxima a Cangas, Moaña y Bueu, convirtiéndose así en un punto de referencia deportivo en la comarca.