Al cuidado de los ojos de los más pequeños
Ubicado en la calle Eugenio Sequeiros 14, en Cangas
Con el inicio del curso escolar, las mochilas se llenan de libros, lápices y, cada vez más, de pantallas. Ordenadores, tablets y móviles forman parte del día a día de los escolares, lo que hace que la salud visual cobre un papel fundamental en su rendimiento académico y en su bienestar general.
En Óptica Studio lo saben bien y se comprometen a garantizar una vuelta al cole con una visión perfecta. No hay que olvidar que uno de cada tres estudiantes presenta algún problema visual sin diagnosticar, y que síntomas como la fatiga ocular, los dolores de cabeza o la falta de concentración en las tareas pueden estar directamente relacionados con alteraciones en la vista.
Detectar a tiempo cualquier anomalía no solo mejora el aprendizaje, sino también la seguridad, la autoestima y el desarrollo emocional de los más pequeños. Una revisión visual en esta etapa del año puede marcar la diferencia.
Para este nuevo curso, Óptica Studio pone a disposición de las familias una amplia variedad de lentes y monturas adaptadas a todas las edades, con especial atención a los niños y niñas. Entre ellas destacan las gafas Nanovista, famosas por ser cómodas, flexibles e indestructibles, pensadas para acompañar el ritmo de su día a día. Todo ello acompañado de las mejores ofertas y promociones para que cuidar la vista sea accesible para todos.
Con una trayectoria que se remonta a 1979, Óptica Studio está ubicada en la calle Eugenio Sequeiros 14, en Cangas. A lo largo de más de cuatro décadas, se ha consolidado como referente en el cuidado integral de la salud visual, ofreciendo desde revisiones personalizadas y adaptación de lentillas especiales hasta control de miopía infantil, terapias visuales y servicios de montaje y reparación de gafas. Además, como Centro Varilux Ambassador y Varilux Especialista Excellence, pone al alcance de sus clientes la tecnología más avanzada y lentes progresivas de máxima calidad.
Porque empezar el curso con una visión clara es la mejor manera de mirar hacia un futuro lleno de oportunidades.
