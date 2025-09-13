Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al cuidado de los ojos de los más pequeños

Ubicado en la calle Eugenio Sequeiros 14, en Cangas

Óptica Studio.

Óptica Studio. / Cedida

B. C.

Cangas

Con el inicio del curso escolar, las mochilas se llenan de libros, lápices y, cada vez más, de pantallas. Ordenadores, tablets y móviles forman parte del día a día de los escolares, lo que hace que la salud visual cobre un papel fundamental en su rendimiento académico y en su bienestar general.

En Óptica Studio lo saben bien y se comprometen a garantizar una vuelta al cole con una visión perfecta. No hay que olvidar que uno de cada tres estudiantes presenta algún problema visual sin diagnosticar, y que síntomas como la fatiga ocular, los dolores de cabeza o la falta de concentración en las tareas pueden estar directamente relacionados con alteraciones en la vista.

Detectar a tiempo cualquier anomalía no solo mejora el aprendizaje, sino también la seguridad, la autoestima y el desarrollo emocional de los más pequeños. Una revisión visual en esta etapa del año puede marcar la diferencia.

Para este nuevo curso, Óptica Studio pone a disposición de las familias una amplia variedad de lentes y monturas adaptadas a todas las edades, con especial atención a los niños y niñas. Entre ellas destacan las gafas Nanovista, famosas por ser cómodas, flexibles e indestructibles, pensadas para acompañar el ritmo de su día a día. Todo ello acompañado de las mejores ofertas y promociones para que cuidar la vista sea accesible para todos.

Con una trayectoria que se remonta a 1979, Óptica Studio está ubicada en la calle Eugenio Sequeiros 14, en Cangas. A lo largo de más de cuatro décadas, se ha consolidado como referente en el cuidado integral de la salud visual, ofreciendo desde revisiones personalizadas y adaptación de lentillas especiales hasta control de miopía infantil, terapias visuales y servicios de montaje y reparación de gafas. Además, como Centro Varilux Ambassador y Varilux Especialista Excellence, pone al alcance de sus clientes la tecnología más avanzada y lentes progresivas de máxima calidad.

Porque empezar el curso con una visión clara es la mejor manera de mirar hacia un futuro lleno de oportunidades.

