Guía Especial Formación: Vuelta al cole
Aprovechando el inicio del curso escolar 2025/2026, FARO publica una Guía repasando las últimas novedades en el sector de la educación en la provincia de Pontevedra.
Consulta la versión digital de estos contenidos:
- «La oposición ya no es solo un reto académico»
- O Castro British International School: innovación, aprendizaje y habilidades para el futuro
- Centro Residencial Docente de Vigo: máis que unha residencia
- Un nuevo curso a todo ritmo en las Aulas de Música nas Bandas
- La escuela de teatro Imaxinatea abre su nueva temporada formativa en Vigo: teatro, técnica vocal y creación literaria
