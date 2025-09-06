«La oposición ya no es solo un reto académico»

El mes de septiembre es el punto de partida para muchos opositores, especialmente este año, con miles de plazas en juego y muchas pendientes de convocar en la Xunta y el Sergas. En este contexto, conversamos con Cristina Cid, jefa de estudios de la academia de oposiciones Postal 3 para analizar el panorama actual del sector público y los principales desafíos a los que se enfrentan los opositores.

Este septiembre arranca un curso con bastantes convocatorias pendientes. ¿Cómo describiría el panorama actual de oposiciones en Galicia?

Septiembre se presenta como una nueva oportunidad para muchos que comienzan su camino hacia el sector público o que recuperan el 100% de rendimiento tras el verano. El contexto acompaña, ya que todas las administraciones se encuentran en plena transformación, y muchas cuentan con el desafío del relevo generacional de los recursos humanos. La media de edad de los funcionarios está alrededor de los 50 años, así que es un buen momento para opositar. La Xunta de Galicia y el Sergas son los dos principales organismos que suscitan interés, no solo por el ámbito territorial, sino por todas las plazas que se están convocando. Sin ir más lejos, en julio el Sergas aprobó una OEP con más de 3.400 plazas, y ahora acaba de convocar más de 2.100 de ellas en puestos como Celadores, TCAE, PSX o Auxiliar Administrativo.

¿Qué retos suelen afrontar quienes deciden empezar ahora a opositar?

Principalmente la planificación. Muchos alumnos llegan y la pregunta inicial siempre es: “¿Por dónde empiezo?” Al final, son muchos temas y las oposiciones ya no son como años atrás, hay mucha competición. Los opositores comienzan sin estrategia. Hay que tener ritmo y no perder el foco en el objetivo. Siempre le decimos a nuestros alumnos que la motivación no dura para siempre, es un proceso en el que pasaremos por buenos y malos momentos, pero siempre hay que tener la cabeza fría y tener la meta final siempre en mente: conseguir una plaza fija y estable en la administración.

En un momento tan competitivo, ¿qué se necesita a lo largo de la preparación para conseguir una plaza en el sector público?

Sobre todo, un buen plan y un método estructurado. El ratio de opositores por plaza es muy alto y hay que diferenciarse, y eso se hace a través de técnicas que realmente funcionan a lo largo de la preparación. Ya no basta con estudiar sin más, hay que hacerlo bien y con cabeza. Esto implica saber cómo distribuir el tiempo de estudio y, sobre todo, entrenar todos los aspectos que influyen en el resultado de la oposición. Además, el acompañamiento juega un papel crucial en la oposición. En Postal 3 contamos con un método Full Training que ayuda a nuestros alumnos a llegar a ese alto nivel, como un entrenamiento.

¿En qué consiste este método Full Training? ¿Se aplica a todas las oposiciones?

El Full Training es un itinerario completo que hemos diseñado inicialmente para las oposiciones de la Xunta y el Sergas, las más demandadas. Se trata de una preparación en la que hay varios peldaños: Pre-training, full-training y recta final. En la primera etapa nos encargamos de que los alumnos tengan una visión completa de la oposición y cómo funciona: número de plazas, temarios, plazos de inscripción, etc. Una vez ya tengan unos pilares sobre los que basar su preparación, comenzamos con un entrenamiento propiamente dicho con clases y todo tipo de recursos. Materiales actualizados, simulacros mensuales y cuatrimestrales, webinars y talleres y un seguimiento personalizado, todo lo que puedan necesitar para afrontar la oposición. En la etapa final intensificamos la preparación con simulacros semanales, talleres avanzados de memorización y estrategias específicas para afrontar el examen. Es un método que no solo trabaja el temario, sino también la gestión emocional.

¿Por qué es tan importante la preparación emocional?

Porque es realmente lo que marca la diferencia. Puedes haber estudiado muchos meses, incluso años, pero si la templanza te falla, puedes pinchar el día del examen. Hemos visto estudiantes brillantes que se han quedado a las puertas de la plaza porque no han sabido gestionar sus nervios en la prueba. Prepararse emocionalmente significa trabajar la concentración, la gestión del estrés, la motivación y la resiliencia. En nuestro caso incluimos talleres de mindfulness y técnicas de neuroaprendizaje. Al final, la oposición no es únicamente un reto académico, es un reto personal.

Instalaciones de Academia Postal. / Cedida

¿Cómo se presenta el futuro de la Administración Pública y de las oposiciones?

Teniendo la previsión de jubilación masiva de funcionarios en pocos años, todo apunta a que seguirá habiendo un crecimiento sostenido de las Ofertas de Empleo Público de los próximos años. Por otra parte, el mercado laboral se encuentra en un momento muy inestable. A mayor descontento en la empresa privada, mayor demanda en el sector público, lo que se traduce probablemente en procesos más exigentes porque hay más competencia y se necesita mejor preparación.

Para terminar, ¿qué mensaje lanzaría a quienes en septiembre se plantean dar el paso de empezar a opositar?

El primero sería un mensaje de ánimo. Es un camino exigente, pero posible. Miles de alumnos de Postal 3 han conseguido su plaza y han cambiado su vida gracias a una oposición. El segundo consejo es que no lo hagan solos. Apoyarse en una academia especializada, en un método contrastado y en una comunidad de compañeros multiplica las posibilidades de éxito. Y, por último, recordarles algo que siempre comenta nuestro CEO, César Blanco: la oposición no se gana en un sprint, sino en una carrera de fondo.