O Castro British International School: innovación, aprendizaje y habilidades para el futuro

Ubicado en Mos, junto a la Ciudad Universitaria de Vigo – O Castro British International School refuerza su compromiso con una educación global y una preparación integral para los retos del siglo XXI. El único colegio británico de Galicia que imparte todas las etapas educativas, desde los 3 hasta los 18 años, combina el National Curriculum of England con el plan de estudios español, ofreciendo a sus alumnos una experiencia académica equilibrada, práctica y orientada al desarrollo de competencias clave.

En un mundo en constante cambio, donde surgirán profesiones aún inexistentes, O Castro apuesta por una enseñanza que va más allá del conocimiento académico. Su enfoque promueve el desarrollo de destrezas fundamentales como la creatividad, la comunicación, el liderazgo y la colaboración, ayudando a cada alumno a descubrir sus talentos y alcanzar su máximo potencial.

Espacios que inspiran el aprendizaje

La metodología de O Castro potencia el aprendizaje a través del juego y la creatividad. / Cedida

El colegio continúa mejorando sus instalaciones para ofrecer un entorno estimulante y adaptado a cada etapa educativa. A la reciente incorporación de la Green Zone y la Mud Kitchen —dos áreas al aire libre diseñadas para fomentar el aprendizaje experiencial al tiempo que potenciar el contacto con la naturaleza, el juego activo y la exploración en contexto reales— se suman espacios innovadores como el Creativity Lab.

La metodología de O Castro potencia el aprendizaje a través del juego y la creatividad como motores del desarrollo integral. Con este nuevo espacio, especialmente diseñado para los estudiantes de Secundaria y Sixth Form, los alumnos participarán en proyectos colaborativos, STEAM y actividades diseñadas para fortalecer su pensamiento crítico, resolución de problemas, la creatividad y el trabajo en equipo y colaborativo.

Asimismo, el colegio integra un plan de alfabetización digital en todas las etapas, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo cada vez más tecnológico, sin dejar de lado la lectoescritura tradicional y las habilidades de comunicación interpersonal.

Aprender jugando, crear para crecer

La escuela sigue el modelo free-flow característico del sistema británico. / Cedida

En un colegio británico como O Castro, la inmersión en inglés es total desde el primer día de colegio. Desde Nursery, los estudiantes viven una exposición constante al inglés a través de interacciones naturales, juegos, canciones, cuentos y rutinas diarias. Además, programas como Phonics y Talk for Writing desarrollan la pronunciación, la comprensión y la expresión oral desde edades tempranas, sentando bases sólidas para la lectura, la escritura y la comunicación efectiva.

Este curso, Early Years estrena aulas renovadas y más amplias, diseñadas para ofrecer un entorno luminoso, flexible y estimulante. Los nuevos espacios permiten crear varios rincones educativos dentro de la misma aula, favoreciendo actividades simultáneas adaptadas a los intereses de cada niño y una atención más personalizada, uno de los pilares del sistema británico.

Además, estas reformas refuerzan el modelo free-flow característico del sistema británico, que permite a los pequeños moverse libremente entre espacios interiores y exteriores, fomentando el aprendizaje experiencial y significativo, así como la autonomía y toma de decisiones, la creatividad y la colaboración, fomentando un desarrollo integral de habilidades cognitivas, motoras y sociales. Con estas mejoras, Early Years se consolida como un entorno inspirador y seguro, donde los niños aprenden jugando, descubren sus talentos y crecen felices.

Si quieres unirte a la mejor educación británica e internacional del sur de Pontevedra, no te preocupes, ya que el colegio pone a disposición de sus estudiantes una completa red de transporte escolar con 12 rutas de autobús por Vigo y su área metropolitana, incluyendo A Guarda, Tui, A Cañiza, Pontevedra y el Morrazo.

Reserva ya tu visita personalizada y descubre todas las ventajas de estudiar en el primer colegio británico de Galicia y el único en ofrecer todas las etapas educativas, de los tres a los 18 años.