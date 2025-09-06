Un nuevo curso a todo ritmo
Cursos de música para niños, jóvenes y adultos en las Aulas de Música nas Bandas en Vigo
La música no es solo entretenimiento. Es una herramienta poderosa para el desarrollo personal: estimula la imaginación, fomenta la creatividad y fortalece habilidades cognitivas y emocionales. Además, está al alcance de todas las edades, sin importar la experiencia o la disponibilidad horaria. Por eso, cada curso, decenas de personas optan por una actividad relacionada con la música para disfrutar de su tiempo libre.
Para los que buscan algo similar en Vigo, las Aulas de Música nas Bandas son una gran alternativa. La iniciativa está impulsada por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo y cuenta con el apoyo del Concello de Vigo.
Su objetivo es, precisamente, acercar la enseñanza musical a toda la ciudadanía a través de las nueve escuelas que componen su red. Los horarios son adaptables y su oferta está abierta a todos los niveles y edades, facilitando el aprendizaje sin barreras.
Un mar de posibilidades
Además, las Aulas de Música nas Bandas cuentan con una amplia variedad de especialidades de formación instrumental. Si este nuevo curso quiere que sus hijos (o usted mismo) aprenda a tocar un instrumento, podrá elegir entre opciones diferentes como el oboe, la flauta, el clarinete, la trompeta, el saxofón, el contrabajo o la gaita, además del violonchelo, el piano o la guitarra, entre otras materias. También se imparten clases específicas de entonación y existe un coro infantil, para aquellos que prefieran trabajar su desarrollo vocal.
Como decíamos, los horarios son flexibles y las escuelas abren todo el año, lo que permite compaginar la formación musical con otras actividades: depende del propio alumnado cuánto tiempo quiere invertir en las clases y el modo de distribuir su tiempo.
Otro punto clave en la metodología de estas aulas es que está basada en la interpretación musical en grupo. Todo el alumnado aprende sobre lenguaje musical y tiene la oportunidad de tocar en grupo, lo que no solo refuerza sus habilidades musicales, sino también valores como la empatía, el respeto o el trabajo en equipo.
Centros y teléfonos de contacto
Si está interesado en empezar el curso escolar con buen ritmo en el más literal de los sentidos, consulta el listado.
- Agrupación Musical Atlántida de Matamá: 610 88 79 16
- Unión Musical de Valladares: 657 96 96 53
- Banda Escola de Música Beade: 663 52 75 24
- Escola de Música de Candeán: 687 20 22 68
- Unión Musical de Cabral: 669 14 63 94
- Lira de San Miguel de Oia: 619 81 91 52
- Ateneo Musical de Bembrive: 678635614
- As Delicias de Caeiro: 617 88 3609
- Unión Musical de Coruxo: 672106120
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda