Un nuevo curso a todo ritmo

La música no es solo entretenimiento. Es una herramienta poderosa para el desarrollo personal: estimula la imaginación, fomenta la creatividad y fortalece habilidades cognitivas y emocionales. Además, está al alcance de todas las edades, sin importar la experiencia o la disponibilidad horaria. Por eso, cada curso, decenas de personas optan por una actividad relacionada con la música para disfrutar de su tiempo libre.

Para los que buscan algo similar en Vigo, las Aulas de Música nas Bandas son una gran alternativa. La iniciativa está impulsada por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo y cuenta con el apoyo del Concello de Vigo.

Su objetivo es, precisamente, acercar la enseñanza musical a toda la ciudadanía a través de las nueve escuelas que componen su red. Los horarios son adaptables y su oferta está abierta a todos los niveles y edades, facilitando el aprendizaje sin barreras.

Un mar de posibilidades

Además, las Aulas de Música nas Bandas cuentan con una amplia variedad de especialidades de formación instrumental. Si este nuevo curso quiere que sus hijos (o usted mismo) aprenda a tocar un instrumento, podrá elegir entre opciones diferentes como el oboe, la flauta, el clarinete, la trompeta, el saxofón, el contrabajo o la gaita, además del violonchelo, el piano o la guitarra, entre otras materias. También se imparten clases específicas de entonación y existe un coro infantil, para aquellos que prefieran trabajar su desarrollo vocal.

Como decíamos, los horarios son flexibles y las escuelas abren todo el año, lo que permite compaginar la formación musical con otras actividades: depende del propio alumnado cuánto tiempo quiere invertir en las clases y el modo de distribuir su tiempo.

Otro punto clave en la metodología de estas aulas es que está basada en la interpretación musical en grupo. Todo el alumnado aprende sobre lenguaje musical y tiene la oportunidad de tocar en grupo, lo que no solo refuerza sus habilidades musicales, sino también valores como la empatía, el respeto o el trabajo en equipo.

Centros y teléfonos de contacto

Si está interesado en empezar el curso escolar con buen ritmo en el más literal de los sentidos, consulta el listado.