La escuela de teatro Imaxinatea abre su nueva temporada formativa en Vigo: teatro, técnica vocal y creación literaria

Imaxinatea Lab Creativo, escuela de teatro en Vigo, arranca un nuevo curso consolidándose como espacio de referencia en la formación teatral y artística en la ciudad olívica.

Su propuesta combina la enseñanza en distintos niveles con la investigación escénica y la difusión cultural.

Formación teatral para todas las edades

Imaxinatea Lab. / Cedida

La formación teatral de Imaxinatea se organiza en grupos divididos por edades y niveles, lo que permite un aprendizaje adaptado a cada etapa vital y experiencia escénica:

Formación teatral básica : dirigida a personas que se inician en la interpretación , con un recorrido por los fundamentos del teatro, el trabajo corporal y vocal, la improvisación y la construcción de personajes.

: dirigida a , con un recorrido por los fundamentos del teatro, el trabajo corporal y vocal, la improvisación y la construcción de personajes. Formación teatral avanzada : para alumnado con experiencia que busca perfeccionar la interpretación en distintos géneros y subgéneros teatrales, explorando además la dramaturgia contemporánea y la creación colectiva.

: para alumnado con experiencia que busca y subgéneros teatrales, explorando además la dramaturgia contemporánea y la creación colectiva. Formación teatral para niños y niñas: un espacio de juego y descubrimiento donde los más pequeños trabajan la imaginación, la expresión corporal, la escucha y la creación en grupo.

Técnica vocal y expresión de la voz

El programa de Técnica vocal se centra en la respiración, la proyección, la dicción y el cuidado de la voz, integrando ejercicios prácticos para ganar confianza y expresividad tanto en la escena como en la vida cotidiana.

Está dirigido también a aquellas personas que quieran iniciarse o perfeccionarse en la voz cantada, incorporando recursos que mejoran la afinación, la resonancia y la interpretación musical.

Taller literario

El Taller literario ofrece un espacio creativo para experimentar con la escritura, trabajar distintos géneros y estilos narrativos, compartir textos y explorar el vínculo entre literatura y escena.

VI edición de EXPOLAB25

Además de la oferta formativa, Imaxinatea organiza la VI edición de EXPOLAB25, bajo el lema “Las preguntas sin respuesta, inspiración en las artes”. El ciclo se desarrollará entre el 9 de septiembre y el 2 de octubre en diferentes locales de Vigo, con entrada libre hasta completar aforo.

Programa destacado:

9 de septiembre – 20:30h – Apostrophe Sala de Arte : “Cumpleaños Feliz”, creación colectiva.

: “Cumpleaños Feliz”, creación colectiva. 11 de septiembre – 21:00h – Café Uf : “Alopecia”, pieza breve de Benet i Jornet.

: “Alopecia”, pieza breve de Benet i Jornet. 2 de octubre – 20:00h – Café Vitruvia: Competición abierta de improvisación comparada “Dramaturgias improvisadas”, donde equipos de 3 a 5 participantes explorarán preguntas sin respuesta como motor de inspiración en pintura, fotografía, música, danza, escultura, literatura, cine, arquitectura, moda o videojuegos.

Clases abiertas y gratuitas

Teatro para adultos. / Cedida

Durante este mes se celebrarán varias jornadas de puertas abiertas en el centro. Para participar es necesario reservar previamente en la web de Imaxinatea o por correo (contacto@imaxinatea.es).

Los horarios de estas sesiones son los siguientes:

Adultos – Formación teatral básica: lunes 15 , 20:00–21:00 o martes 16 , 19:00–20:00.

, 20:00–21:00 , 19:00–20:00. Niñas y niños (6–11 años): martes 16 , 18:15–19:00.

, 18:15–19:00. Jóvenes – Formación teatral básica (mozas e mozos): jueves 18 , 18:30–19:30.

, 18:30–19:30. Formación teatral avanzada: jueves 18 , 19:30–20:30.

, 19:30–20:30. Técnica vocal: viernes 19, 19:00–19:45 (aprox.).

Contacto

Si quiere más información sobre las actividades de Imaxinatea Lab Creativo, puede ponerse en contacto con ellos a través del teléfono 986 120 024 o el correo contacto@imaxinatea.es, así como en sus instalaciones, ubicadas en la Plaza Francisco Fernández del Riego 3 (calle trasera), en Vigo.