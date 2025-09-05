Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín celebra o regreso ás aulas apoiando o comercio local

Do 1 ao 12 de setembro terá lugar «A Volta ao Cole con Estrela», unha campaña que culminará cunha festa infantil e o sorteo de 1.000 € en premios

Presentación da campaña «Volta ao Cole con Estrela». / Cedida

B. C.

Marín

Marín prepárase para recibir o novo curso escolar cunha iniciativa que encherá as rúas de diversión, dinamización comercial e premios. Do 1 ao 12 de setembro, todas as persoas que realicen compras no comercio local poderán rexistrar os seus tickets e participar no sorteo de 1.000 euros en vales de compra.

A campaña, impulsada polo Centro Comercial Aberto Estrela de Marín coa colaboración do Concello de Marín e cofinanciada pola Xunta de Galicia, busca premiar a confianza da clientela e animar as compras nos establecementos da vila coincidindo co regreso ás aulas.

Unha tarde de xogos, música e premios

A campaña «A Volta ao Cole con Estrela» culminará o venres 12 de setembro cunha auténtica festa para toda a familia, que converterá a Alameda Rosalía de Castro e o Parque Eguren nun gran espazo de xogo, aventura e celebración.

A partir das 16:30 horas, a Alameda acollerá unha programación pensada para todas as idades: as crianzas de 0 a 6 anos atoparán diversión con inchables, unha ludoteca creativa e un pintacaras cheo de fantasía, mentres que os nenos e nenas de 7 a 12 anos poderán vivir a experiencia dun rocódromo, gozar de inchables e participar en obradoiros lúdicos e educativos.

Cartel promocional da campaña. / Cedida

Ás 18:00 horas, a emoción medrará coa Busca do Tesouro, unha actividade que animará ás familias a xogar en equipo, resolver pistas e descubrir o comercio local de Marín dun xeito participativo e entretido.

Máis tarde, ás 19:30 horas, o Parque Eguren converterase no epicentro da diversión coa espectacular Gran Festa da Espuma, un dos momentos máis esperados polas crianzas e pola mocidade, que encherá de música, cor e burbullas o corazón da vila.

E, como broche de ouro, ás 20:30 horas, terá lugar o sorteo presencial de 1.000 euros en vales de compra, que premiará a confianza de todas as persoas que participaron na campaña apoiando o comercio de proximidade.

Compromiso co comercio de proximidade

Todas as actividades son gratuítas, pero requiren presentar un ticket de compra realizado no comercio local de Marín durante o período da campaña. Deste xeito, o CCA Estrela de Marín consolida o seu compromiso co comercio de proximidade, ofrecendo unha alternativa de lecer familiar que enche as rúas de alegría e reforza a economía local.

Con esta programación, Marín despedirá o verán cunha cita única que combina lecer, ilusión e consumo responsable, reforzando o valor do comercio local e convertendo a volta ao cole nunha celebración colectiva para gozar en familia.

Máis información e inscrición de tickets: www.estrelademarin.gal

