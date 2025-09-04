Últimos días para inscribirse a la Lanzadera de Empleo en Vigo y alrededores

Los Hubs de Activación de la Empleabilidad mantienen abierto el plazo de inscripción para sus nuevas Lanzaderas de Empleo, programas gratuitos de orientación laboral adaptados a las últimas tendencias del mercado. La iniciativa, en marcha desde junio en distintos puntos de España, se prolongará hasta noviembre y aún cuenta con plazas disponibles en Vigo y su entorno.

Podrán participar personas desempleadas, mayores de 18 años, de cualquier sector profesional o nivel educativo, que residan en la zona. La inscripción puede formalizarse a través de este formulario online.

La iniciativa está impulsada por la Fundación Santa María la Real y la Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003), y con el apoyo de la Xunta de Galicia.

Últimas tendencias y formaciones técnicas

El programa facilita orientación personalizada y actualizada de la mano de especialistas, con el objetivo de activar personal y profesionalmente a las personas en desempleo. Se trabaja en la mejora de la empleabilidad a través de competencias transversales y habilidades demandadas en el mercado, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes.

Cada Hub desarrolla proyectos de cinco meses y medio de duración, en formato semipresencial y con un máximo de 30 participantes. Durante este tiempo, los participantes reciben apoyo en intermediación laboral, salud mental y gestión del estrés ante el desempleo o la incertidumbre laboral. Asimismo, se preparan en equipo para afrontar entrevistas de trabajo, manejar herramientas digitales actuales y definir su objetivo profesional con la guía de especialistas.

Además, tienen la oportunidad de realizar formaciones técnicas enfocadas en mejorar su futuro laboral, en sectores con alta demanda, como instalaciones fotovoltaicas para empleos en energías renovables; logística (con la obtención de carnés oficiales); gestión administrativa; o formación vinculada al sector del comercio, entre otros.

Cartel HUBS empleabilidad Vigo. / Cedida

Inserciones en rondas anteriores

Los Hubs de Activación de la Empleabilidad siguen la filosofía del programa «Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario», con más de diez años de experiencia. Esta nueva edición, que supone ya la tercera ronda, se apoya en los buenos resultados de las dos anteriores, celebradas desde 2024. En ellas participaron 1.020 personas en desempleo en España, de las cuales más de 430 han encontrado trabajo por cuenta ajena, han emprendido o han ampliado su formación reglada para acceder a nuevos puestos de trabajo. El resto continúa en procesos de selección y en contacto con empresas.

Kits prácticos de empleabilidad

Para quienes deseen avanzar en la búsqueda de empleo incluso antes del inicio de las Lanzaderas, el programa pone a disposición materiales descargables con consejos prácticos de empleabilidad, accesibles a través de su web en esta sección: https://hubsempleabilidad.com/descargas/

Centro HUB en Galicia

Lanzadera Nómada

Centro ISSGA de Pontevedra

Camiño Coto do Coello, nº 2, Redondela (Vigo)

Contacto del equipo técnico