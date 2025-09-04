Lydia Pérez, cuerpo, cabeza y corazón para los Juegos Olímpicos de 2028: «Soy lo que soy gracias a la lucha»

La primera vez que Lydia Pérez Touriño (Pontevedra, 1997) conoció la lucha libre tenía solo nueve años. Fue durante una clase de exhibición celebrada en su colegio: «En cuanto llegué con el papelito a casa diciéndole a mi madre que quería ir no dudó en apoyarme. Y eso que mucha gente lo criticó. Hubo profesores que le dijeron que tenía que desapuntarme porque me hacía más violenta», cuenta.

Por suerte, su madre hizo oídos sordos y Lydia continuó entrenando, volviéndose una luchadora cada vez mejor. Si hubiera seguido aquellos consejos, jamás habrían sucedido los 19 campeonatos de España, las 28 medallas nacionales o las nueve distinciones internacionales, entre ellas un bronce en los Juegos Mediterráneos, que ya acumula en su palmarés.

«Años más tarde, los mismos profesores que dijeron eso nos dijeron tanto a mi madre como a mí, 'bueno, nos equivocamos con Lydia'», rememora con gracia. Desde hace un año vive en Francia para poder entrenar con una exigencia superior a la que podía optar actualmente en Galicia, aunque vuelve casi una vez al mes, invadida por la morriña.

Y es que ser deportista de élite no es fácil; sobre todo, desde el punto de vista financiero, como confiesa Pérez: «Es difícil vivir de ello hasta que llegue el resultado». Por ello, siempre lo ha complementado con otras ocupaciones (es licenciada en CCAFyD, trabajó en hostelería y ahora estudia Nutrición en la UCAM) y también ha podido salir adelante gracias a las ayudas de entidades como Ence, que respalda su carrera desde el año 2019 a través de su Plan Social.

El sueño olímpico

Lydia Pérez en combate. / Cedida

Con solo 12 años, Lydia Pérez se alzó con su primer título de campeona de España, un reconocimiento que a día de hoy, a pesar del paso del tiempo y de su éxito, sigue resaltando como uno de los más emocionantes de su carrera.

«Aunque la gente diga que era una niña y que quedar campeona de España cadete no era tampoco un gran logro, siempre lo recuerdas con cariño», afirma, «hacemos que se pierda el mérito a seguir quedando campeona de España, porque es algo que todo el mundo da por hecho. Lo empezamos a desvalorizar, cosa que no se debería».

Después de ese título entró en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, ubicado en Pontevedra. Según confiesa, a partir de ahí ya tuvo claro que quería intentar estar en unos Juegos Olímpicos. La próxima oportunidad será en Los Ángeles en 2028 y, desde hace meses, trabaja sin descanso para conseguir la ansiada clasificación.

«Afronto este Mundial con muchas ganas, porque creo que puedo ganarle a cualquiera» Lydia Pérez Touriño — Luchadora

Antes toca darlo todo en Zagreb (Croacia), donde se disputará el Campeonato Mundial de Lucha entre el 13 y el 23 de septiembre. «Afronto este Mundial con muchas ganas, porque creo que puedo ganarle a cualquiera», asegura. Es una ocasión importante, ya que Pérez decidió este último año bajar de categoría de peso, de 62 a 59 kilos. «Si lo hacen olímpico me quedaré ahí y si no, seguramente baje a 57 para poner toda la carne en el asador e intentar estar en Los Ángeles», explica.

Para prepararse para una competición como la de Zagreb y seguir a fondo de cara a las Olimpiadas, el apoyo de Ence es fundamental: «Gracias a la ayuda de Ence he podido costearme un psicólogo deportivo, un preparador físico, entrenador personal, material deportivo... cosas que son muy importantes para mí».

Más allá de lo físico

Lydia Pérez Touriño. / Cedida

Lydia Pérez entrena mañana y tarde de lunes a viernes. Solo descansa los sábados por la tarde o los domingos, aunque confiesa que es un «descanso activo, porque al final nunca paro quieta».

Su rutina incluye una parte de lucha, que puede extenderse hasta dos horas y media, y la complementa con entrenamiento funcional, correr o, de vez en cuando, clases de crossfit. «Los circuitos de crossfit son muy parecidos a lo que sucede durante un combate de lucha en cuanto a la fatiga», comenta.

Pero aunque la exigencia física sea (por supuesto) muy alta, la pontevedresa sostiene que en la lucha libre «el 60 o 70%» es mental. «En un deporte de combate, donde el otro te quiere derribar y tú tienes que ser capaz ahí de aguantar, la cabeza juega un papel fundamental».

«Si me tiran o me caigo me tengo que levantar, y la vida es justo eso» Lydia Pérez Touriño — Luchadora

Cuando un luchador pisa el tapiz, los nervios y los pensamientos intrusivos deben quedar atrás para no perder la concentración. Cada movimiento cuenta, las opciones del combate son infinitas y las decisiones deben tomarse rápido; precisamente fue eso lo que enamoró a Lydia de este deporte.

Lydia Pérez derribando a una contrincante. / Cedida

«Después de haber hecho lucha, yo creo que puedo conseguir todo lo que me proponga en la vida. Que por muy difícil que se pongan las cosas, todo se puede superar y siempre hay que seguir», afirma, «al final, si me tiran o me caigo me tengo que levantar, y la vida es justo eso».

La pontevedresa jamás ha pensado en retirarse, pero está segura de que si algún día lo hace, esas lecciones seguirán acompañándola. «Soy lo que soy gracias a la lucha», confiesa. La afirmación es contundente pero cierta, en todos los sentidos: «Si no hubiera empezado en la lucha, nunca habría hecho una carrera universitaria, por ejemplo. Era muy mala estudiante y gracias a la lucha encontré un poco mi camino».

El Plan Social de Ence, con el talento local

El Plan Social (PSP) de Ence es un vector de impulso a proyectos con un impacto positivo en la sociedad, llevados a cabo en Galicia y enfocados en cinco áreas de actuación: lucha contra la exclusión social, recuperación y cuidado del entorno, educación y cultura, emprendimiento e innovación, deporte de base y, por último, gestión del proceso de adjudicación y comunicación.

En su V edición, correspondiente al ejercicio 2024, beneficiará a un total de 286 proyectos en la provincia de Pontevedra, con una inversión de tres millones de euros. La iniciativa está focalizada principalmente en los municipios de Pontevedra, Marín y Poio.