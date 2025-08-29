A «festa de todos» arrinca hoxe en Ponte Caldelas
O municipio énchese de ritmo e bo ambiente do 29 de agosto ao 2 de setembro
«Festa das Dores, a festa de todos!», afirmaba hai uns días o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. As súas palabras son ben certas, pois durante esta celebración, tanto a veciñanza coma as persoas visitantes do concello, sexan da idade que sexan, atopan un espazo de diversión garantida.
A programación deste ano esténdese desde este venres, día 29 de agosto, ata o martes 2 de setembro, e está chea de música, atraccións infantís e os tradicionais actos litúrxicos. As últimas noites do verán en Ponte Caldelas serán de verbena e baile grazas a orquestras coma Olympus, Marbella ou o recoñecido Combo Dominicano.
Mais cada cousa ó seu tempo. Hoxe, para abrir as festas por todo o alto, a Alameda acollerá o festival Caldelas Xoven Verbena FM, a partir das 23:00 horas. A entrada é de balde e contará coas actuacións dos DJs Rokiño, Casanova e Marcos Magán.
Programa completo
Os festexos continuarán o sábado desde as 13:30 horas, da man da Banda de Música de Mondariz. Xa pola noitiña, ás 20:00 horas, celebrarase a Procesión das Dores, na honra da Virxe das Dores, que sempre reúne a multitude de xente nas rúas de Ponte Caldelas.
Por outra banda, ás 20:30 horas terá lugar o Festival Folclórico e a partir das 23:00 horas, a verbena comezará coas orquestras Olympus e Magos.
O domingo, o municipio despedirá o mes de agosto coa actuación da Banda de Música de Tenorio (13:30 horas), Luar na Lubre (21:00) e a agrupación Marbella (23:00).
A Banda de Música Cultural de Arcade será a encargada de comezar a dar ambiente á vila o luns tras un intenso fin de semana e a música retomarase a partir das 20:30 horas co festival Son de Ponte Caldelas. Despois, ás 23:00 horas, a velada estará animada polo show de Los Coleguitas e o DJ Aitor Alfonsín, que asegurará unha divertida sesión de baile.
O último día das Festas das Dores 2025 contará coa actuación da Banda de Música de Redondela ás 13:30 horas para inaugurar a xornada. Ás 20:30 horas celebrarase a procesión de San Roque, que contará co acompañamento da Banda de Gaitas Os Coribantes de Ponte Caldelas e da Banda de Guerra e Escuadra de Gastadores da Brilat, que sempre agasalla aos asistentes cos momentos máis emocionantes de todas as festas.
Pola noite, a despedida das Dores estará chea de ritmo. A verbena comezará ás 23:00 e prolongarase, segundo informou o alcalde, ata as 08:00 horas. A ocasión o merece: pasarán polo campo da festa El Combo Dominicano, Triunfo e Los Españoles. Unha despedida á altura de Ponte Caldelas e das súas festas.
Atraccións variadas
Ademais, durante os cinco días de festexos, maiores e cativos poderán divertirse coas múltiples atraccións instaladas na Praza de España e en Chan da Barcia. O tráfico estará pechado nesa zona , polo que o Concello habilitou 8.000 metros cadrados de aparcamento na Calzada «para que poidamos desfrutar todos e todas das festas».
