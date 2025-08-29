La «mejor hamburguesería de Galicia» llega a The Champions Burger Vigo con su propuesta «MVP»

Después de colarse como única representante de la comunidad en el campeonato nacional The Champions Burger, constatándose como «la mejor hamburguesería de Galicia», Carnivale Burger llega a Vigo dispuesta a sorprender (y conquistar) al público con su nueva propuesta, «MVP».

La hamburguesería Carnivale, que ya cuenta con dos locales en A Coruña y otro en Culleredo, logró coronarse con su «MVP» como la mejor burger local este año en el campeonato Champions Burguer de la ciudad herculina, celebrado del 13 al 24 de agosto.

Ahora, tratará de repetir su éxito en Vigo. El evento gastronómico se celebra en el centro comercial Vialia y, tras la inauguración del pasado 28 de agosto, permanecerá abierto hasta el día 7 de septiembre. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 12:00 a 00:00 horas.

Estilo americano y artesanal...con sorpresa

Equipo de Carnivale con su premio a favorita local en The Champions Burger A Coruña. / Cedida

Carnivale ha apostado fuerte este año diseñando una hamburguesa exclusiva para el campeonato que combina un estilo más americano sin perder su esencia artesanal.

La «MVP» está compuesta por un pan brioche casero de un llamativo color oscuro, las salsas caseras Sureña y Dallas, carne gallega de chuletón madurado 60 días y brisket de Angus cocinado a baja temperatura durante 48 horas con su propio adobo cajún.

Y no solo eso: los bocados esconden un sorprendente ingrediente secreto, el Polvo Florida. ¿Te atreves a descubrirlo? La receta ha catapultado a Carnivale Burger a la final de The Champions Burger, donde será la única representante gallega. Desde la organización todavía no han hecho pública la fecha ni la ubicación del evento, pero la hamburguesa «MVP» se sometará ahora al juicio del público vigués.

Carnivale, «burgers for the people»

Local de Carnivale Burger. / Cedida

La hamburguesería Carnivale nació en A Coruña bajo el lema «Burgers for the people» y con la intención de demostrar que estas elaboraciones pueden ser también alta cocina.

«Seas quien seas, nuestro compromiso desde el primer día es hacer mejores burgers para nuestra gente porque nuestra gente no se merece menos», afirman.

Así, desde sus locales en A Coruña y Culleredo, la cadena se ha hecho un hueco incontestable en el corazón de la clientela. Alguna de sus hamburguesas más famosas son la «15002» («un homenaje a nuestro origen y al espíritu del barrio») o sus smash burgers, como la «Bacon Cheese Smash» o la «Jaume Smash».