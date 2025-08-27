Vive la auténtica experiencia MasterChef en el centro comercial Gran Vía de Vigo: un evento gratuito y para toda la familia

Es uno de los programas más exitosos de la televisión española desde hace años y, este mes de septiembre, los vigueses podrán vivirlo desde dentro sin necesidad de ponerse ante las cámaras. MasterChef, que ya se ha convertido en toda una marca con su versión celebrity o su escuela online, organiza los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre un gran evento para toda la familia en el centro comercial Gran Vía de Vigo.

La superficie, propiedad de Lar España Real State y gestionada por Grupo Lar, acogerá esta propuesta, que será de entrada gratuita y combinará cocina, espectáculo y experiencias participativas al más puro estilo del famoso talent show.

Durante cuatro jornadas, el público podrá asistir a encuentros con cocineros, masterclass o talleres infantiles bajo el sello MasterChef. Una de las actividades más especiales será, sin duda, la visita de Jotha, semifinalista en la décimo primera edición del concurso. Tendrá lugar el sábado 6 de septiembre.

Programación completa

Además de ser un evento de carácter gratuito, la mayoría de propuestas no requieren inscrición previa. Consulta a continuación todos los detalles de la programación, que se localizará en la planta 0 del centro comercial Gran Vía. ¡La diversión está garantizada!

Viernes 5 de septiembre

El evento arrancará cada jornada con el pasacalles del Chef Michelini, un divertido personaje que recorrerá el centro haciendo las delicias del público familiar. El viernes será a las 17:00 horas.

Tras su desfile, los asistentes podrán participar en un meet&greet con el personaje y llevarse un recuerdo fotográfico, que tendrá lugar a las 17:30 horas. No es necesario inscribirse previamente para participar.

A las 17:45 horas se desarrollará la experiencia "Sigue al MasterChef", donde 20 personas a partir de 12 años tendrán la oportunidad de vivir una prueba real preparando recetas siguiendo las directrices de un chef del programa. Hay que inscribirse previamente a través del Club de los Disfrutones y las plazas se asignarán por sorteo.

Asimismo, las familias tendrán su espacio con la divertida Gymkhana Gastronómica en Familia, en la que cinco familias por turno competirán en retos culinarios guiados por un chef de MasterChef. Será a las 18:30 horas. Cada equipo debe tener, como máximo, cuatro miembros (como mínimo, uno debe ser adulto y la edad mínima es de 3 años). Requiere anotación previa en el Club de los Disfrutones

Una hora después se celebrará el taller creativo "Pequeños Chefs", orientado a niños de 7 a 14 años. Con 20 participantes por sesión, las plazas se asignarán por sorteo entre los inscritos en la app del CC Gran Vía, Club de los Disfrutones. Finalmente, a las 20:30 horas habrá una masterclass abierta para todos los públicos, impartida por un chef MasterChef en directo.

Sábado 6 de septiembre

Este día, el Gran Vía acogerá la visita del semifinalista de MasterChef 11 Jotha, que participará en las múltiples actividades programadas para la jornada:

Pasacalles del Chef Michelini: 11:00 y 17:00 horas.

11:00 y 17:00 horas. Meet&greet con Chef Michelini: 11:30 y 17:30 horas.

11:30 y 17:30 horas. Experiencia "Sigue al MasterChef": 11:45 y 12:45 horas.

11:45 y 12:45 horas. Gymkhana Gastronómica en Familia: 12:30 y 18:30 horas.

12:30 y 18:30 horas. Taller creativo "Pequeños Chefs": 13:30 y 19:30 horas.

13:30 y 19:30 horas. Masterclass: 14:30 y 20:30 horas.

Viernes 12 de septiembre

Pasacalles del Chef Michelini: 17:00 horas.

17:00 horas. Meet&greet con Chef Michelini: 17:30 horas.

17:30 horas. Experiencia "Sigue al MasterChef": 17:45 horas.

17:45 horas. Gymkhana Gastronómica en Familia: 18:30 horas.

18:30 horas. Taller creativo "Pequeños Chefs": 19:30 horas.

19:30 horas. Masterclass: 20:30 horas.

Sábado 13 de septiembre

Pasacalles del Chef Michelini: 11:00 y 17:00 horas.

11:00 y 17:00 horas. Meet&greet con Chef Michelini: 11:30 y 17:30 horas.

11:30 y 17:30 horas. Experiencia "Sigue al MasterChef": 11:45 y 12:45 horas.

11:45 y 12:45 horas. Gymkhana Gastronómica en Familia: 12:30 y 18:30 horas.

12:30 y 18:30 horas. Taller creativo "Pequeños Chefs": 13:30 y 19:30 horas.

13:30 y 19:30 horas. Masterclass: 14:30 y 20:30 horas.

Cartel del evento MasterChef. / CC Gran Vía de Vigo

Más en el Club de los Disfrutones

Toda la información del evento y la inscripción a las actividades con plazas limitadas estarán disponibles a través de la app del Club de los Disfrutones Gran Vía de Vigo, el club de fidelidad del centro comercial que, además, ofrece descuentos exclusivos y ventajas para sus miembros.