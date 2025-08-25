«El vínculo de confianza con la familia es crucial para ayudar durante el embarazo y postparto»

El acompañamiento a la embarazada ha cambiado mucho en poco tiempo, evolucionado hacia un modelo más humanizado donde la mujer tiene el papel protagonista.

El hospital Ribera Povisa cuenta con un servicio dedicado al seguimiento del embarazo y el puerperio en el que las matronas acompañan de manera personalizada a las futuras mamás. «Seguimos un cronograma de consultas por semanas de gestación que además de contemplar las visitas al ginecólogo, incluye consultas con nosotras para hacer un acompañamiento integral de la mujer», explica Irene Garay, matrona de esta unidad. «Además de los controles físicos rutinarios, abordamos el estado emocional de la madre, sus inquietudes, expectativas y los miedos que puedan presentar en cada momento».

El Área de la Mujer del hospital Ribera Povisa pone a disposición de las embarazadas un equipo multidisciplinar integrado por ginecólogos, matronas, personal de enfermería, fisioterapeutas, entre otros especialistas, que ofrece una atención individualizada y segura, con la ventaja de centralizar la gestión de citas según las necesidades. «Si en una consulta con la matrona identificamos una necesidad de la mujer relacionada con otra cuestión, ya podemos hacer una derivación directa y la futura mamá puede salir de la consulta con una cita ya programada para otro especialista», explica Irene.

La matrona Irene Garay atendiendo a una futura mamá. / Cedida

Preparación al parto

Las clases de preparación al parto se realizan en grupos reducidos, y están recomendados para todas las embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación. Algunas de las temáticas que se abordan son las diferentes fases del parto y qué hacer en cada una de ellas: técnicas de respiración y relajación, posturas que favorecen el progreso del parto; así como cuidados de un recién nacido y la lactancia, entre otras muchas cuestiones.

Las matronas pueden, además, asesorar a la familia en la elaboración de su plan de parto, un documento donde expresa sus deseos y necesidades sobre cómo quiere vivir ese momento tan especial y único como es el parto.

En las sesiones se aborda también el papel de la pareja en todo el proceso, su implicación activa, con esas funciones en las que es indispensable. «Es importante atender también las inquietudes de la pareja que agradece mucho sentirse parte indispensable del proceso».

«Nuestra labor también incluye desmitificar ciertas creencias erróneas que se transmiten generación tras generación», sonríe Irene Garay. «Pero lo más importante es establecer un vínculo de confianza con las familias. Esto será fundamental para abordar después el posparto que es una etapa llena de cambios en la que queremos que sientan que pueden recurrir a nosotras, una matrona de referencia que ya las conoce para acompañarlas con sus dudas».

Cuando llega el bebé

El acompañamiento no termina en el nacimiento. Con la llegada del bebé, la mujer atraviesa un periodo muy intenso de adaptación, y es cuando más apoyo necesita por parte de los profesionales. «En nuestra consulta ponemos a disposición un teléfono de contacto para que nuestras pacientes nos llamen cuando lo necesiten, y continuamos con las consultas para valorar la evolución tanto física como emocional de la mujer en el postparto», explica Irene. «Además organizamos distintos talleres sobre lactancia, alimentación complementaria, prevención de accidentes y primeros auxilios, recuperación de la madre…»

Con más de 15 años de experiencia profesional Irene Garay comparte un consejo dirigido a todas las futuras mamás. «Disfruta del proceso y confía. Confía en tu cuerpo, en tu instinto, en tu bebé y en el equipo que la acompaña y si hay algo que no entiendes o te genera dudas, consulta».