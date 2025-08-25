«El vínculo de confianza con la familia es crucial para ayudar durante el embarazo y postparto»
El Área de la Mujer de Ribera Povisa trabaja de forma coordinada para ofrecer un acompañamiento integral, cercano y seguro desde el embarazo hasta el postparto
El acompañamiento a la embarazada ha cambiado mucho en poco tiempo, evolucionado hacia un modelo más humanizado donde la mujer tiene el papel protagonista.
El hospital Ribera Povisa cuenta con un servicio dedicado al seguimiento del embarazo y el puerperio en el que las matronas acompañan de manera personalizada a las futuras mamás. «Seguimos un cronograma de consultas por semanas de gestación que además de contemplar las visitas al ginecólogo, incluye consultas con nosotras para hacer un acompañamiento integral de la mujer», explica Irene Garay, matrona de esta unidad. «Además de los controles físicos rutinarios, abordamos el estado emocional de la madre, sus inquietudes, expectativas y los miedos que puedan presentar en cada momento».
El Área de la Mujer del hospital Ribera Povisa pone a disposición de las embarazadas un equipo multidisciplinar integrado por ginecólogos, matronas, personal de enfermería, fisioterapeutas, entre otros especialistas, que ofrece una atención individualizada y segura, con la ventaja de centralizar la gestión de citas según las necesidades. «Si en una consulta con la matrona identificamos una necesidad de la mujer relacionada con otra cuestión, ya podemos hacer una derivación directa y la futura mamá puede salir de la consulta con una cita ya programada para otro especialista», explica Irene.
Preparación al parto
Las clases de preparación al parto se realizan en grupos reducidos, y están recomendados para todas las embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación. Algunas de las temáticas que se abordan son las diferentes fases del parto y qué hacer en cada una de ellas: técnicas de respiración y relajación, posturas que favorecen el progreso del parto; así como cuidados de un recién nacido y la lactancia, entre otras muchas cuestiones.
Las matronas pueden, además, asesorar a la familia en la elaboración de su plan de parto, un documento donde expresa sus deseos y necesidades sobre cómo quiere vivir ese momento tan especial y único como es el parto.
En las sesiones se aborda también el papel de la pareja en todo el proceso, su implicación activa, con esas funciones en las que es indispensable. «Es importante atender también las inquietudes de la pareja que agradece mucho sentirse parte indispensable del proceso».
«Nuestra labor también incluye desmitificar ciertas creencias erróneas que se transmiten generación tras generación», sonríe Irene Garay. «Pero lo más importante es establecer un vínculo de confianza con las familias. Esto será fundamental para abordar después el posparto que es una etapa llena de cambios en la que queremos que sientan que pueden recurrir a nosotras, una matrona de referencia que ya las conoce para acompañarlas con sus dudas».
Cuando llega el bebé
El acompañamiento no termina en el nacimiento. Con la llegada del bebé, la mujer atraviesa un periodo muy intenso de adaptación, y es cuando más apoyo necesita por parte de los profesionales. «En nuestra consulta ponemos a disposición un teléfono de contacto para que nuestras pacientes nos llamen cuando lo necesiten, y continuamos con las consultas para valorar la evolución tanto física como emocional de la mujer en el postparto», explica Irene. «Además organizamos distintos talleres sobre lactancia, alimentación complementaria, prevención de accidentes y primeros auxilios, recuperación de la madre…»
Con más de 15 años de experiencia profesional Irene Garay comparte un consejo dirigido a todas las futuras mamás. «Disfruta del proceso y confía. Confía en tu cuerpo, en tu instinto, en tu bebé y en el equipo que la acompaña y si hay algo que no entiendes o te genera dudas, consulta».
Dra. Alba Ayaso, ginecóloga del Área de la Mujer de Ribera Povisa
¿Cuál es el cronograma habitual de consultas en el seguimiento del embarazo?
El seguimiento del embarazo está cuidadosamente estructurado para garantizar tanto la salud de la madre como la del bebé. La primera consulta suele hacerse entre la semana 6 y 9 de gestación. Ahí se realiza una historia clínica completa, se solicita la primera analítica y se indica la ecografía de datación. Posteriormente, se establece un calendario personalizado. Las visitas se programan cada 4-6 semanas hasta la semana 37 y, desde ahí, semanalmente hasta el parto. En estas citas se controlan parámetros como la tensión arterial, el peso, la altura uterina, la frecuencia cardíaca fetal, se realizan pruebas clave como el test de O'Sullivan y ecografías morfológicas. El objetivo es asegurar un desarrollo gestacional normal y detectar precozmente cualquier complicación. Nuestra unidad promueve la continuidad asistencial, de modo que la embarazada mantenga contacto con un equipo de profesionales que la conoce y con quien puede generar confianza a lo largo del proceso.
¿Cuáles son las derivaciones más típicas durante el embarazo?
El embarazo es una etapa que puede activar o descompensar algunas condiciones preexistentes, o bien generar nuevas necesidades clínicas. Una de las más habituales es a fisioterapia del suelo pélvico, especialmente a partir del segundo trimestre, y sobre todo en el postparto. También es frecuente la derivación a endocrinología, sobre todo en casos de diabetes gestacional, alteraciones tiroideas o alteraciones metabólicas. En mujeres con antecedentes personales o familiares particulares, se consideran otras derivaciones. Lo importante es trabajar de forma multidisciplinar, priorizando siempre la seguridad y bienestar de la paciente y su bebé.
¿Cómo ha cambiado la atención al parto en los últimos años?
Ha evolucionado hacia un modelo más humanizado y centrado en la mujer. Hemos pasado de una atención muy protocolizada y medicalizada a una asistencia donde se promueve la autonomía, el respeto a los tiempos fisiológicos y la toma de decisiones compartida. En la actualidad, se fomenta el parto en movimiento, el uso de métodos no farmacológicos para el alivio del dolor, el acompañamiento continuado y la toma de decisiones consensuada con la paciente.
¿Cuáles son las dudas más habituales de las futuras mamás?
Llegan con muchas preguntas, especialmente si es su primer embarazo. Una de las más recurrentes tiene que ver con lo que pueden o no pueden hacer: desde si pueden hacer ejercicio, teñirse el pelo, viajar o mantener relaciones sexuales. También surgen muchas preguntas sobre la alimentación. Durante el segundo y tercer trimestre suelen preocuparse por el desarrollo fetal, por cómo sabrán que están de parto, o si serán capaces de identificar una rotura de bolsa. El miedo al dolor, a no llegar a tiempo al hospital o a que algo no vaya bien también está muy presente. Además, cada vez son más las mujeres que preguntan por el plan de parto, el uso de analgesia, o cómo pueden prepararse emocionalmente. Es importante dar respuesta con empatía, claridad y sin juicios, ya que muchas veces no solo buscan datos clínicos, sino también validación emocional.
