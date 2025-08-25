Preservar el agua, preservar un legado: «Sería una pena que se perdiese el trabajo de tantos años»

El agua es esencial para nuestra supervivencia. Nuestro cuerpo se compone mayoritariamente de esta sustancia, vital para el funcionamiento de cada célula, órgano o tejido. Asimismo, industrias como la agricultura dependen también de este recurso que, aunque damos por hecho en nuestro día a día, dista de ser accesible y mucho menos, infinito.

Según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), se estima que el planeta contiene 1.400 millones de km³ de agua y solo el 0,003% es potable. De hecho, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU es, precisamente, «garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos».

Además, desde 1991, coincidiendo por estas fechas, la ciudad de Estocolmo acoge la Semana Mundial del Agua, el encuentro internacional más importante para la toma de decisiones sobre la administración de recursos hídricos. Este 2025 se celebra del 24 al 28 de agosto y está centrado en el cambio climático y sus consecuencias sobre el agua.

Con todo, la gestión y el cuidado de las aguas es cosa de todos, no solo de grandes conferenciantes. Por ejemplo, cabe destacar a nivel local la labor de comunidades de aguas como la de Moledo, que lleva a cabo su actividad gracias al respaldo del Plan Social de Ence. Ellas son las guardianas de este tesoro líquido, las encargadas de que no falte ni en la vivienda más alejada del rural.

Del manantial a casa

La Comunidad de Aguas de Moledo abastece la parroquia de Santa María de Ardán, en el municipio de Marín. Es un núcleo de 46 viviendas y cada una de ellas tiene su propio tanque de agua -o varios- de 3.000 litros de capacidad.

«Hay casas que están bastante metidas en el monte y gracias a este tipo de comunidades pueden tener agua. Llevar la infraestructura de la red de abastecimiento municipal allí sería prácticamente imposible, una obra titánica», reconoce Mercedes Otero, actual presidenta de la comunidad hídrica de Moledo.

La otra opción sería disponer de un pozo particular, pero no todo el mundo cuenta con uno. La existencia de sendos manantiales de agua en los bosques facilita el proceso. En el caso de la parroquia de Ardán, el agua llega desde cinco puntos cercanos: tres están en Fonte do Pozo y dos en Oubiña.

El manantial principal está conectado con varias arquetas (cercadas por normativa, para evitar posibles filtraciones; desde ellas llegan a los tanques particulares, pasando antes por la máquina clorificadora, mediante una red de tuberías. El agua corre ladera abajo por los conductos gracias a la fuerza de la gravedad, sin bombas de presión.

«Si un tanque se queda vacío, tenemos que avisar al encargado de mantenimiento para que le dé presión desde arriba. Esto puede ser porque alguien se olvida el grifo abierto o porque a veces hay fugas», señala Otero. Asimismo, cada núcleo familiar debe realizar obligatoriamente una limpieza profunda del tanque al año y las aguas se someten de forma periódica a diversos análisis para asegurar su calidad.

Dificultades de mantenimiento

La constitución legal de la Comunidad de Aguas de Moledo está fechada en 2010, pero los vecinos ya habían impulsado muchos años atrás la gestión de los manantiales para su abastecimiento. Las tuberías que conducen el agua a los hogares de Santa María de Ardán son del año 1973 y el paso del tiempo hace mella en ellas.

Los manantiales subterráneos se ubican en zonas boscosas, en ocasiones de difícil acceso hasta para los animales, como apunta Mercedes Otero. «Muchas veces tenemos problemas porque las raíces de los árboles se meten dentro y provocan atascos o revientan las tuberías».

La presidenta de los comuneros explica que prevenir ciertas averías es «prácticamente imposible», ya que «vamos a ciegas, porque hay tubos que están enterrados dos metros y no sabemos dónde está el atasco». La ayuda de Ence, que colabora con ellos a través de su Plan Social desde hace años, es esencial para asumir los gastos de reparación, sustitución y mantenimiento de la infraestructura: «Estas subvenciones son súper importantes para sobrevivir, si no sería imposible».

La actividad se sufraga también con las cuotas de los socios, que han tenido que encarecer este último año, y las correspondientes derramas para obras mayores. Tal y como reconoce Mercedes, es un «auténtico trabajo» del que uno no es consciente hasta que lo vive en primera persona, pero lamenta ver que «no hay relevo generacional».

Ella tiene 49 años y en Ardán está su segunda residencia, una herencia familiar. «Sería una pena que se perdiese el trabajo de tantos años de esfuerzo por parte de los abuelos y bisabuelos que lucharon por tener el agua aquí», asegura.

Un uso responsable

Uno de los objetivos principales de la Comunidad de Aguas de Moledo es lograr el aprovechamiento total del agua. Esto se consigue manteniendo a punto las tuberías y cuidando el terreno de los acuíferos, pero también concienciando a la población para evitar el desperdicio.

«Creo que una labor de divulgación sería muy importante. Las personas serían mucho más responsables con el uso del agua si supiesen cómo funcionan las traídas. Nosotros realizamos reuniones periódicas con todos los vecinos para explicar las cosas», declara Mercedes Otero.

La emergencia climática es una realidad y los periodos de sequía, también, como se ha comprobado en los últimos veranos en la provincia de Pontevedra. Por eso, aunque por el momento Otero atestigua que no ha habido problemas de abastecimiento en Santa María de Ardán, es necesario ser conscientes de que los recursos hídricos no son infinitos y debemos preservarlos de forma responsable para que no se vuelvan un bien escaso.

Sobre el Plan Social de Ence

El Plan Social (PSP) de Ence es un vector de impulso a proyectos con un impacto positivo en la sociedad, llevados a cabo en Galicia y enfocados en cinco áreas de actuación: lucha contra la exclusión social, recuperación y cuidado del entorno, educación y cultura, emprendimiento e innovación, deporte de base y, por último, gestión del proceso de adjudicación y comunicación.

En su V edición, correspondiente al ejercicio 2024, beneficiará a un total de 286 proyectos en la provincia de Pontevedra (focalizados en Pontevedra, Marín y Poio), con una inversión de tres millones de euros. La Comunidad de Aguas de Moledo es una de las iniciativas respaldadas por la celulosa desde hace años y su apoyo es clave para su subsistencia.

La partida de este año ya ha ayudado a los comuneros cubrir parte de los gastos de reparación de una gran avería reciente, cuando una raíz de árbol atascó la tubería principal de la red de abastecimiento de la parroquia. «Quiero dar las gracias a Ence por su colaboración. La valoración de todos estos años es muy positiva», afirma Mercedes Otero.