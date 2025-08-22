Soutelo de Montes lembra a Avelino Cachafeiro
Concertos, pasarrúas e ruada para homenaxear ao mítico gaiteiro e o seu legado
M. González
A música tradicional galega volverá soar con forza este sábado 23 de agosto en Soutelo de Montes, que acollerá a 46ª Festa do Gaiteiro. O evento, que pretende consolidar á parroquia como capital da gaita en Galicia, contará cun amplo programa de actividades culturais e musicais, ademais do acto central de homenaxe ao inesquecible Avelino Cachafeiro, coñecido como “O Gaiteiro de Soutelo”.
A programación foi presentada no seu día pola alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, acompañada por Bautista Alberte, sobriño e voceiro do legado do gaiteiro, e polo músico Rubén Troitiño, coorganizador da cita.
No acto de presentación, a rexedora local destacou a importancia desta celebración como símbolo de identidade:
“No noso concello temos moitas cousas destacadas, pero posiblemente a Festa do Gaiteiro sexa a máis importante de todas elas. Neste eido somos, indiscutiblemente, a principal referencia de toda Galicia. Agardamos que a música da gaita de Soutelo faga vibrar e sentir a toda a nosa terra”.
O certame conta co apoio da Xunta de Galicia, do programa +Música da Deputación de Pontevedra e da entidade Abanca.
Un programa cheo de música
A xornada comezará ás 11:00 horas cun pasarrúas a cargo da Banda de Gaitas de Forcarei, seguido da recepción oficial das autoridades na Praza do Gaiteiro. Ao mediodía celebrarase un dos momentos máis solemnes: a ofrenda floral a Avelino Cachafeiro diante do seu monumento. Acto seguido intervirá a alcaldesa e terá lugar o pregón, a cargo do músico e profesor vigués Xaime Estévez, antes de pechar esta parte co Himno Galego, interpretado tamén pola Banda de Gaitas de Forcarei.
A música continuará co concerto de Os Terribles de Donas ás 12:30 horas, que dará paso ao tradicional xantar popular. Xa pola tarde, subirán ao escenario Lus de Keikoa (16:00 h) e Os Abrentes de Cerdedo (17:15 h). Non faltará tampouco a ruada aberta, un encontro no que participan músicos e afeccionados, mantendo viva a esencia desta celebración.
Para rematar, a noite encherase de folclore e enerxía cos concertos de Ardentía (22:00 h) e Francisco Castro e A Banda dos Borges (23:30 h).
A Festa do Gaiteiro chega á súa 46ª edición tras un ano especial. Na edición de 2024 conmemorouse o centenario do recoñecemento de Avelino Cachafeiro como Mellor Gaiteiro de Galicia, título que recibiu en xullo de 1924. Por aquel motivo, a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, foi a encargada de pronunciar o pregón, nunha festa que excepcionalmente se celebrou o 31 de agosto.
Este 2025 a cita recupera a súa esencia habitual: un día enteiro no que a música tradicional, a memoria histórica e a convivencia popular volven fundirse para reivindicar a forza da gaita como símbolo cultural de Galicia.
