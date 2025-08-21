Cita coa Empanada da Bandeira
A histórica festa gastronómica estreará este ano a súa recente declaración de Interese Turístico Nacional
O actor Xulio Abonjo será o pregoeiro desta 49 edición
M. González
O que comezou en 1974 como unha xuntanza popular arredor da empanada, o viño e a música tradicional, converteuse nunha das citas gastronómicas máis relevantes do verán galego.
A declaración como Festa de Interese Turístico Nacional reforza o prestixio dun evento que xa fora recoñecido como de interese autonómico en 1999. A festa súmase así ás once celebracións galegas que comparten esta distinción e ás 158 que existen en toda España, converténdose nun motor de dinamización para unha parroquia que apenas supera os 700 habitantes.
Durante a xornada do venres a estrada N-525 permanecerá pechada ao tráfico ao seu paso pola vila, e a programación arrincará ás 17:00 horas cos xogos tradicionais para nenos e nenas. Xa ás 19:00 horas terá lugar o XIII Campionato de Tiro da Corda, e a partir das 21:30 horas, a carballeira transformarase no epicentro da música folk coa celebración da XXXV Esmorga Folk. O festival contará coas actuacións de Estraloqueiras, Carapaus, Tiruleque, De Ninghures e Catuxa Salom.
Programación completa
O sábado a festa abrirá ás 11:30 horas cun pasarrúas da Banda Recreativa e Cultural da Bandeira, que acompañará á tradicional misa e procesión. Tras o oficio, sesión vermú animada pola Charanga Noroeste. Pola tarde, entre as 16:00 e as 18:00 horas, terá lugar o concurso de empanadas, un dos momentos máis esperados e representativos desta festa.
O pregón, que se celebrará a continuación, correrá a cargo do actor Xulio Abonjo, coñecido polas súas interpretacións en series como Fariña ou Pazo de Familia. Un dos momentos máis agardados chegará coa poxa das empanadas gañadoras. Pola noite, as rúas da Bandeira ateigaranse de xente coa popular cea de peñas, que contará coa animación de Varacuncas e Os Atrevidos. A festa continuará coa gran verbena, protagonizada pola Orquestra New York e o Grupo América SL.
O domingo, a Banda Municipal de Música de Silleda percorrerá as rúas a partir das 11:30 horas. Ás 12:00 celebrarase a misa cantada polo Coro Vales Mahía, seguida dun concerto da banda municipal ás 13:00 horas. Pola tarde, ás 18:30 horas, espectáculo infantil de Pulpiño Viascón. Ás 20:00 horas, a festa despedirase cunha sesión de baile coas agrupacións locais.
Ademais do Concello de Silleda, desde a Xunta de Galicia -a través de Turismo de Galicia-, a Festa da Empanada percibirá unha subvención de 30.000 euros (5.000 deles aportados por Abanca), e outros 7.000 euros por parte da Deputación de Pontevedra, que tamén colabora con esta cita a través do programa +Música, que traerá, a note do venres, a De Ninghures e Tiruleque nunha nova edición do Esmorga Folk.
