Soutomaior celebra a terceira edición do seu festival para xente miúda: O Punkativada
Música, obradoiros e espectáculos encherán a Carballeira do Peirao de Arcade os días 23 e 24 de agosto. Unha cita pola que pasarán Peter Punk, Uxía Lambona e a banda molona ou a Banda dos insectos entre outros...
A terceira edición do Punkativada xa está a quentar motores. Este festival, convertido nunha das citas culturais máis agardadas do verán para a xente miúda, celebraráse os días 23 e 24 de agosto nun escenario natural privilexiado: a Carballeira do Peirao de Arcade, no corazón do fondo da Ría de Vigo.
Durante dúas xornadas, a programación encherase de concertos infantís, espectáculos teatrais, contacontos e unha ampla variedade de obradoiros creativos, todos de balde e pensados para gozar en familia.
Un fin de semana para sacar o espírito punki
A festa arrancará o sábado 23 de agosto pola mañá cun espazo creativo titulado «A lingua é punki» (11:30 a 13:00 horas), onde as crianzas poderán explorar, crear e inventar a través da poesía, tatuaxes, maquillaxes e peiteados punkies. Ás 13:00 horas chegará o concerto de A Banda dos Insectos, unha proposta chea de ritmo e diversión para todas as idades.
Xa pola tarde, ás 16:30 horas, será a quenda de As Tareixas, un grupo musical de Redondela cargado de humor, ritmo e música tradicional. Ás 18:00 horas representarase a obra «Moby Dick» da compañía Pedras e Cartón, que narra as aventuras dun mozo decidido a embarcar nun perigoso navío. O prato forte da xornada chegará ás 19:30 horas co espectáculo «Con lingua propia» de Peter Punk, un artista de circo que mestura humor, maxia e momentos de tensión e risco.
O domingo 24 de agosto volverá o espazo creativo «A lingua é punki» (11:30 a 13:00 horas), acompañado do obradoiro «Superpoderes das aves», no que se elaborarán carteis e postais empregando tipografías de madeira, prensas de impresión, rolos, tintas e papeis. Ás 13:00 horas será a quenda de Teatro ao Cubo coa obra «A utópica rondante: De Vilatriste a Vilalegre», que combina teatro actoral e monicreques co mundo do cómic como inspiración.
Pola tarde, ás 15:00 horas, abrirase a mostra de imprenta, onde cada participante poderá imprimir a súa postal e levala de recordo. De 15:30 a 17:30 horas volverá «A lingua é punki», con actividades para mover o corpo, entrevistas punkis e creación de animacións con Stop Motion. De forma paralela, desenvolverase o obradoiro «Oficios do futuro», no que se elaborarán carteis con técnicas de imprenta tradicional en dous grupos (16:00 a 16:45 e 16:45 a 17:30 horas).
O festival pechará ás 17:30 horas cun dos momentos máis esperados: o concerto de Uxía Lambona e a Banda Molona, que traerán música, diversión e moito baile para despedir esta edición por todo o alto.
Dende o concello de Soutomaior convidan a todas as familias a vir a desfrutar deste festival para xente miúda nunha das contornas naturais máis fermosas do fondo da ría de Vigo, nun concello con tanto potencial natural e cultural como Soutomaior.
O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, chamou a toda a rapazada do concello, e da contorna, e ás súas familias a achegarse á Carballeira de Arcade os días 23 e 24 de agosto para «desfrutar dalgúns dos mellores espectáculos infantís que hoxe en día poden verse en Galicia». «Queremos, un ano máis, que todos os nenos e nenas de Soutomaior e a comarca, e en xeral toda a veciñanza, saquen ese espírito punki que todos levamos dentro e poidan demostrar que para pasalo ben no verán non hai sitio mellor que Soutomaior».
