La Xunta identifica cómo mejorar las infraestruturas con las lecciones aprendidas en el apagón de abril

La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) y la empresa pública Redes de Telecomunicación de Galicia (Retegal) elaboraron dos planes para la mejora de las infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones de la Xunta a partir de las lecciones aprendidas durante el corte de suministro eléctrico en la Península Ibérica del pasado mes de abril.

Ambas planificaciones, que tienen como objetivo asegurar la continuidad de los servicios públicos y de la Administración en una situación de este tipo, suman inversiones de casi 7,5 millones de euros entre este año y 2028. El corte del pasado mes de abril permitió comprobar y evaluar la eficacia de los sistemas de que dispone la Xunta de Galicia para garantizar la continuidad de los servicios públicos y de la Administración en una circunstancia extrema como la que se vivió en aquel momento.

Pese a que los equipos de respaldo demostraron su eficacia y garantizaron la continuidad de la práctica totalidad de las comunicaciones internas y de los servicios, Amtega y Retegal acometieron estudios para analizar las necesidades en caso de que una incidencia de este tipo pudiera prolongarse más en el tiempo y tener una mayor afectación en las redes de telecomunicaciones. El resultado son estos dos planes de mejora de infraestructuras que fueron ya presentados al Consejo de Gobierno.

Mejoras en las infraestructuras tecnológicas

Por parte de la Amtega, las propuestas de mejora con mayor prioridad implican disponer de acceso a internet por satélite en el Centro de Procesamiento de Datos Integral (CPDI), así como en los edificios de la Xunta que disponen de grupos electrógenos, como San Caetano.

La Agencia también considera necesario disponer de fibra oscura para conectar los principales edificios de la Xunta con el CPDI a través de Retegal. La fibra oscura está conformada por cables de fibra óptica adicionales a los ya existentes que proporcionarán una mayor seguridad, velocidad y disponibilidad en la transmisión de datos.

El Plan de la Amtega incluye también una mejora en la redundancia del servicio de telefonía fija en los principales edificios de la Xunta. La redundancia implica disponer de alternativas que entran en funcionamiento de manera automática para evitar interrupciones en las comunicaciones cuando se producen cortes en una o varias redes.

En esta planificación prioritaria se encuentra también la necesidad de disponer de servicios de más de un operador, tanto para las comunicaciones de datos de la Xunta como para la telefonía del servicio de emergencias 112.

Mejoras en las redes de telecomunicaciones

Retegal considera prioritario dotar de terminales de la red de comunicaciones críticas de emergencias (TETRA) a todo su personal de campo, así como a los servicios de mantenimiento que participan en la gestión de incidentes. La red TETRA emplea una tecnología que permite las comunicaciones de voz y de datos de una manera fiable, incluso en zonas que no disponen de cobertura por parte de las operadoras y, especialmente, cuando los servicios de las operadoras no están disponibles por motivos técnicos o de falta de suministro eléctrico.

El plan también contempla la instalación y refuerzo de los grupos electrógenos en los centros de telecomunicaciones más críticos y que prestan servicios de emergencia y seguridad; así como la renovación de las baterías en aquellas instalaciones en las que estos equipamientos tuvieron un rendimiento por debajo de los estándares durante el apagón.

Las medidas prioritarias de Retegal incluyen también la dotación de una mayor capacidad para los depósitos de combustible de los grupos electrógenos, así como monitorizar el funcionamiento de estos equipos. Considera también necesario implantar un sistema de protección del acceso electrónico, así como la ampliación de radio-enlaces para mejorar la redundancia de las comunicaciones.

Entre las medidas que se consideran necesarias, pero con una prioridad menor, se encuentran, la dotación de terminales TETRA a técnicos de la Amtega y altos cargos de la Xunta; la instalación de más grupos electrógenos; la mejora de la climatización e impermeabilización de equipamientos críticos; o la ampliación de la capacidad de las baterías.

La inversión prevista para este año es de más de 168 mil euros; en 2026 se invertirán más de 3 millones de euros; en 2027, más de 2 millones; y, en 2028, algo más de 1,7 millones de euros.