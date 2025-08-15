O espírito corsario desembarca en Marín
A vila abre hoxe dous días de celebración con desfiles, concertos, espectáculos e un mercado temático que transforman as rúas nun escenario do século XVIII
Marín vístese xa de época para celebrar unha nova edición da Festa da Corsaria, un evento que se consolida como un dos máis emblemáticos do verán galego. Durante dúas xornadas intensas, o municipio transformarase nun gran escenario no que a historia mariñeira, a música e o teatro popular se dan a man para revivir o espírito corsario que marcou séculos de vida marítima.
O programa arranca esta mesma tarde de venres coa apertura do Mercado Corsario na Alameda ás 19.00 horas, onde visitantes e veciños poderán atopar produtos artesanais, gastronomía e recreacións históricas. A festa está pensada tamén para os máis pequenos, que desfrutarán de atraccións distribuídas pola Alameda, a Praza 8 de Marzo e o Parque Eguren, ademais de obradoiros temáticos no Espazo Corsario.
Ás oito da tarde, as rúas comezarán a vibrar coa animación de Litore Lux, un espectáculo de luz e fantasía que dará paso, unha hora máis tarde, ao pasarrúas musical de Kaltee e Gaeloc. O momento máis esperado desta primeira xornada chegará ás 22.00 horas co desfile e a arribada da bandeira inglesa, unha recreación histórica que atrae cada ano centos de persoas e que marca o inicio simbólico da loita corsaria. A música será a protagonista ata ben entrada a noite co concerto de Son das tabernas (22.30 horas) na Alameda.
A xornada grande da festa terá lugar mañá, sábado 16, cunha programación que comeza dende primeira hora. Ás 11.00 horas os pregoeiros e fanfarrias do século XVIII anunciarán a chegada da festa polas rúas da vila. Á mesma hora abrirán as portas o Mercado Corsario, as bases mariñas, a Granxa Escola e as visitas ao Galeón España, un dos grandes atractivos desta edición. Ademais, diferentes espazos urbanos acollerán os oficios tradicionais da vila mariñeira, recuperando a memoria do Marín máis auténtico.
Ao longo do día sucederanse exhibicións de aves, talleres de esgrima e tiro con arco, xogos tradicionais, espectáculos infantís e pasarrúas con charangas e batucadas, que converterán Marín nun escenario continuo de festa. Pola tarde, as prazas e rúas vivirán momentos destacados como o baile da Ilustración na Alameda, o teatro popular «O asalto á Alcudia», o desfile de esgrima e as espectaculares recreacións da invasión inglesa e da invasión corsaria, dous dos puntos álxidos que cada ano enchen o centro histórico de emoción e cor.
A programación nocturna promete ser un dos grandes reclamos desta edición. O concerto de Belle Pop ás 22.00 horas dará paso a un espectáculo cheo de maxia e fantasía: Mil e unha noites (23.00 horas). Pouco despois, o ceo marinense iluminarase coa tradicional tirada de fogos artificiais (23.30 horas), un dos momentos máis agardados pola veciñanza e visitantes. Para os que queiran seguir a festa, a música continuará ata as tres da madrugada coa sesión dos DJs MRJ, Carlos Barral e Pablo Grande na Rúa do Sol.
Con esta proposta, Marín reivindica unha vez máis a súa tradición mariñeira, ao tempo que ofrece un programa diverso pensado para todas as idades. A Festa da Corsaria non é só unha celebración, senón tamén unha viaxe no tempo que permite revivir a historia nun ambiente de convivencia, cultura e diversión.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente