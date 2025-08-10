A 20ª Edición da Feira de Oportunidades do Morrazo regresa este agosto con 28 establecementos participantes
A nova edición da Feira terá lugar en Cangas os días 15, 16 e 17 de agosto nos Xardíns do Sinal
A terceira fin de semana de agosto, a Alameda Nova de Cangas converterase nunha gran tenda ao aire libre coa celebración da 20ª edición da Feira de Oportunidades do Morrazo, un evento xa consolidado na comarca e que cada ano atrae a máis visitantes.
Do 15 ao 17 de agosto, en horario de 10:30h a 14:00h e de 18:00h a 22:30h (o domingo pechará ás 22:00h), o recinto encherase de carpas individuais de 25 m² onde 28 empresas expositoras ofrecerán produtos de tempada a prezos moi reducidos. Será unha ocasión única para que o público atope auténticas gangas en moda, calzado, complementos, xoguetería, informática, decoración e moito máis.
Apoio ao comercio local
Para os establecementos, a feira de Oportunidades do Morrazo é a ocasión perfecta para liberar espazo nos almacéns antes da nova tempada, dando unha segunda vida a artigos de calidade e recuperando parte do investido. Para o cliente, supón a posibilidade de mercar produtos de primeiras marcas con grandes descontos, tanto de verán como de inverno, e aproveitar as datas para equipar aos máis pequenos de cara á volta ao cole.
Nos stands estarán dispoñibles artigos de moda home, muller, xuvenil e infantil, calzado, complementos, xoguetería, lenzaría, deportes, informática, telefonía móbil, libraría, decoración e moito máis.
Nesta 20ª edición participarán empresas de Cangas, Bueu e Moaña: Artiplán, Atrezzo, Boulevar Libraría Edicións, Chester, Colors, Cool, Cousiñas De Kela, Deportes Plusmarca, Din Y Don, Duende, El Rincón De Aria, Informática Logos, La Capellana, Lencería Glamour, Maikel Y Best Sport, Makacos, Melena De León, Mercaroupa, Mímate+, Muy Mía, Nene´s Moda Infantil, Nöetta, Osbs Clothing, Parair Complementos, Rincón & Terrier By Po, Tecnosat, Vicky Moda Infantil e Xoaniña.
A Feira de Oportunidades do Morrazo está organizada por ACICA (Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas), coa colaboración da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra, o Concello de Cangas e ABANCA, sumando esforzos para dinamizar e poñer en valor o comercio local de Bueu, Cangas e Moaña.
A organización convida a veciños e visitantes a achegarse, gozar das compras sen grandes desprazamentos e apoiar o comercio de proximidade.
