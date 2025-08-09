Especial Festas de San Roque 2025
Vilagarcía prepárase para vibrar coas Festas de San Roque
Do 14 ao 24 de agosto, a cidade ofrece máis de 50 actividades que mesturan música, tradición, cultura popular e espectáculos nas rúas para celebrar as súas festas patronais
Vilagarcía de Arousa está a piques de vivir un dos momentos máis esperados do ano: as Festas de San Roque 2025, que encherán a cidade de actividade, emoción e participación veciñal entre o 14 e o 24 de agosto. A programación inclúe máis de medio cento de eventos pensados para todos os públicos, combinando cultura, música, tradición e festa nunha das celebracións máis populares de Galicia.
O pregón oficial dará comezo ás festas o mércores 14 de agosto ás 20:30 h, desde o balcón da Casa do Concello. Este ano correrá a cargo de Gus Andújar, figura local destacada e símbolo do Club de Loita de Vilagarcía (CLB), recentemente ascendido.
Acto seguido, ás 21:00 h, terá lugar a tradicional ofrenda floral ao santo patrón, cun desfile dende Ravella ata a praza de España, no que participarán agrupacións sociais, culturais e musicais.
O 15 de agosto, día festivo nacional e xornada grande en Vilagarcía, estará marcado pola animación continua: pasarrúas desde a mañá, actuacións musicais e moita festa. Ás 21:30 h, o grupo Intro Cover ofrecerá un concerto na praza de Galicia, mentres que os Festicultores Troupe levarán a súa enerxía polas rúas coa súa celebración itinerante e o seu espírito festivo, celebrando o seu 20º aniversario.
Entre os eventos máis destacados do calendario están a Festa da Auga, o 16 de agosto, unha das celebracións máis singulares e multitudinarias de Galicia; e o combate naval, o 23 de agosto, un espectáculo pirotécnico sobre a ría que rememora o asedio ao Callao.
A programación musical combina grandes nomes coma Ainhoa Arteta, David Bustamante ou Marlena, con verbenas populares, festivais e bandas locais, como +dMANÁ, Orquestra Saudade ou América de Vigo. O Festaclown converterá as rúas nun escenario cheo de humor, acrobacias, danza e maxia, mentres que o programa Superroquiños achegará espectáculos pensados para os máis pequenos.
A festa pecharase oficialmente o 24 de agosto cun gran desfile de carrozas e culminará coa Noite das Meigas e o festival Folk no Alobre, que prolongará o espírito festivo ata fin de mes con concertos de artistas como Malvela, Davide Salvado, Abril e Os Demos da Petaca.
Xa en setembro, chegará a música máis alternativa co festival Ameixa Rock, o 6 e 7, e o broche final porase co Festival Revenidas, do 11 ao 14 de setembro, que traerá a grandes artistas da escena galega e internacional.
