O Centro Comercial Arousa brilla para as Festas de San Roque
Con 30 anos de traxectoria e o 99 % dos locais ocupados, o espazo consolídase como punto de encontro durante as festas, cunha oferta de comercio, lecer e servizos
No corazón dunha Vilagarcía en festa, o Centro Comercial Arousa vivirá o San Roque 2025 cunha enerxía que reflicte os seus 30 anos de historia en pleno auxe. Mentres a cidade vibrará co pregón, a música e a auga, este espazo emblemático mantén o seu propio ritmo: o do comercio vivo, dinámico e comprometido coa veciñanza.
Arousa chega ás festas patronais cunha ocupación do 99 % dos seus locais, unha cifra que confirma o seu papel como punto de encontro clave para a comarca. A súa receita? Equilibrio entre grandes marcas, comercio local, ocio familiar e servizos que suman. Unha década despois da súa remodelación integral, o centro consolídase como referente comercial e social.
Oito motores que non paran nin en festas
O Centro Comercial Arousa vivirá tamén as festas ao seu xeito: ofrecendo comodidade, variedade e plans para todos os públicos, mesmo cando as rúas están cheas de troula. A súa actividade non descansarán durante San Roque, grazas a unha estrutura comercial sólida sostida por oito grandes motores que manteñen vivo cada recuncho do centro durante todo o ano, tamén nas semanas de maior afluencia.
Entre eles destaca HIPER FROIZ, que vén de completar unha profunda renovación; BURGER KING, que rexistra unha demanda constante; e o ximnasio EVOFIT, un espazo de preto de 2.000 metros cadrados repartidos entre dúas plantas, consolidado como referente no ámbito do fitness local.
A esta proposta súmanse BRICOCENTRO, especializado en bricolaxe e fogar; TEDI, con artigos variados para todas as idades; e o espazo de lecer familiar Estrella Park Experience, que combina bolera, minigolf e experiencias de realidade virtual.
Completa esta oferta o restaurante Cambalache, cunha proposta gastronómica baseada en cociña italiana e menús diarios que atraen tanto a traballadores como a familias. E, por suposto, KIK, a cadea alemá que reforza a aposta pola moda e os artigos de uso diario cun amplo local de 700 metros cadrados á entrada principal do centro.
Punto de encontro durante o San Roque
Durante estas festas, o Centro Comercial Arousa será tamén un espazo de respiro entre actividades, onde veciños e visitantes atopan desde servizos prácticos ata propostas de ocio. Ademais dos seus grandes operadores, conta con máis de vinte comercios locais: tendas de moda, xoiarías, complementos e servizos personalizados que achegan valor e proximidade.
Con wifi gratuíto, aparcadoiro propio e zonas cómodas para pasear, o Centro Comercial Arousa non só formará parte da festa: completa a experiencia.
Este San Roque, como nos últimos 30 anos, o Centro Comercial Arousa é máis ca un centro comercial: é un lugar onde celebrar, mercar, compartir e seguir vivindo a festa ao ritmo da vila.
