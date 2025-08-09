Caldas dá comezo á súa semana grande
A orquestra Panorama, Guadi Galego e Dakidarría lideran o cartel das Festas de San Roque » Sete días de programación con música para todos os públicos, e espectáculos para toda a familia
M. González
As rúas de Caldas vestiránse de festa do 10 ao 16 de agosto cunha programación para todas as idades: pasacalles, xogos populares, actividades infantís, grandes concertos e a verbena máis animada da comarca. O momento álxido chegará o sábado coa noite do combate naval piromusical, un espectáculo único no Malecón que cada ano atrae a milleiros de visitantes. Orquestras como Panorama, Dakidarría, Gran Parada ou América de Vigo porán o ritmo a unhas celebracións que prometen converter o municipio nun dos epicentros festivos do verán galego.
A primeira cita será o domingo 10, coa celebración da Feira Tradicional, que transformará as rúas do centro nun mercado de aires antigos, con postos de artesanía, gastronomía e animación para veciños e visitantes.
A programación oficial comezará o mércores 13, cando as bombas de palenque e as dianas ás 11.00 horas marcarán o inicio da xornada, seguidas do pasarrúas de xigantes e cabezudos co grupo de gaitas As Espiñas. Pola tarde, o Campo da Torre acollerá as tradicionais peñas de Lasanta, mentres que os máis pequenos gozarán dun circuito infantil con inchables, tobogán acuático e festa da escuma no Paseo Román López. A verbena da noite contará coas orquestras Gran Parada e Panorama, dous referentes das verbenas galegas.
O xoves 14, a música será protagonista coa actuación de Guadi Galego (21.00 h), mentres que a verbena correrá a cargo da orquestra El Combo Dominicano e a disco móbil Euphoria a partir das 23.00 horas.
O venres 15, a xornada volverá ter como protagonistas os pasarrúas, os xigantes e cabezudos e un concerto da Banda de Música Municipal de Ribadumia (13.30 h). Xa pola noite, Ortiga & a Banda Municipal de Caldas ofrecerán un concerto especial ás 21.00 horas, seguido da verbena con Ardores e Dr. Slump Banda.
O sábado, festivo local, arrancará coas dianas a cargo da Banda Xuvenil de Barro e o tradicional pasarrúas. Pola tarde, a Coral Polifónica de Caldas de Reis ofrecerá un concerto na Igrexa de Santo Tomé (19.00 h) e, xa de noite, a actuación de Loita Amada (22.00 h) servirá de antesala ao momento máis agardado das festas: o combate naval piromusical (00.00 h), un espectáculo de luz, lume e música no Malecón que cada ano reúne a milleiros de persoas. A celebración prolongarase coa música de Dakidarría e o grupo América de Vigo, que porán o broche final a unha semana de festa.
Os oficios relixiosos en honor a San Roque e demais santos da vila celebraranse en horario de costume ao longo das xornadas festivas.
