Especial Festas da Peregrina 2025

Un verán con máis de 300 actividades

Os meses estivais na Boa Vila contan con centos de propostas orientadas a todos os públicos » A Feira Franca, xa comezado o mes de setembro, será o colofón da programación

Itineranta.

Itineranta. / Concello de Pontevedra

M. González

Pontevedra

Pontevedra quere recuperar a esencia daqueles veráns interminables da infancia, cheos de risas, descubrimentos e emocións que parecían non ter fin. Este ano, o Concello aposta por unha programación estival sen precedentes, con máis de 300 actividades que están a converter as rúas, prazas e parroquias nun gran escenario ao aire libre durante os meses de xullo, agosto e setembro.

A oferta é completamente gratuíta –excepto algúns eventos internacionais de gran formato como Río Verbena, ou os xa levados a cabo BigSound e o concerto de Jennifer López– e abrangue un amplo abano de propostas: concertos para todos os gustos, teatro e cinema ao aire libre, festivais, romarías, animación de rúa, actividades deportivas e un sinfín de citas pensadas para que cada día sexa unha nova experiencia.

Concierto de Omar Montes en el Festival BIGSOUND.

Concierto de Omar Montes en el Festival BIGSOUND. / IÑAKI ABELLA DIEGUEZ

Entre os ciclos máis destacados figuran a Festa dos Libros, Senda Fest, Música de Bandas, Cinema e Estrelas, a Romaría de San Bieito, o Memorial Ricardo Portela, Titirivedra, Festixeve, o Festival Internacional de Jazz e Blues, Urbana Monte Porreiro, Aquí Cántase, a novidade Aquí Báilase, Con Voz de Muller, a Feira Franca, a irreverente Festa do Demo e, por suposto, as Festas da Peregrina, o gran evento do verán pontevedrés, que arrinca esta mesma noite.

Non faltarán tampouco as citas máis tradicionais, como a Batalla de Flores, a lectura do pregón, a feira de artesanía A Chalana ou a Feira do Mel. Para os máis pequenos, o programa Ponte Verán ofrecerá actividades infantís e familiares en diferentes puntos da cidade, coa intención de facer de Pontevedra un lugar vivo e dinámico para todas as idades.

Festa dos Libros.

Festa dos Libros. / Rafa Vázquez

O verán despedirase por todo o alto no mes de setembro coa Festa do Demo e a Feira Franca, que combinarán historia, música e tradición para pechar a tempada estival cunha explosión de cor e alegría.

«Queremos un verán cheo de experiencias, no que cada día sexa unha sorpresa. Pontevedra será, máis ca nunca, unha cidade para vivir na rúa, para compartir e gozar», destacou o alcalde, Fernández Lores, durante a presentación da programación, animando a veciños, veciñas e visitantes a deixar que a cidade os devolva á emoción dos veráns de sempre.

