Récord de visitantes na Boa Vila
A Oficina Municipal de Turismo atendeu durante o pasado mes de xullo a 13.529 visitantes, o que supón un incremento do 20,88 % con respecto ao mesmo mes do ano 2024
M. González
Pontevedra consolídase como destino turístico de referencia nas Rías Baixas. A Oficina Municipal de Turismo, situada na praza de España, atendeu en xullo a 13.529 persoas, un 20,88% máis que no mesmo mes de 2024, segundo os datos facilitados polo propio Concello. A media diaria superou as 436 consultas, moi por riba das cifras de xuño, cando se contabilizaran un total de 7.470 visitantes.
O perfil do visitante
O turismo nacional volveu ser maioritario, con 11.835 visitantes chegados principalmente de Madrid, Andalucía e Castela e León. A presenza internacional tamén foi destacada, con 1.694 turistas, un 26,13% máis que o ano pasado, procedentes sobre todo de Estados Unidos, Francia e Portugal, ademais de Italia e Alemaña.
Outro dato que chama a atención é o aumento das consultas de veciños da cidade, que sumaron 3.407 en xullo, un 257% máis que en 2024. Segundo Anabel Gulías, concelleira de Promoción Económica, este incremento responde á «ampla programación cultural, deportiva e festiva» que está a encher as rúas durante o verán.
Un destino en auxe
Co balance de xullo, Pontevedra confirma a tendencia positiva dos primeiros meses de 2025, nos que a actividade turística xa aumentara un 4,1%. O Concello destaca o efecto tractor das Rías Baixas, a oferta de eventos singulares e a aposta por un modelo de cidade «que combina tranquilidade, calidade de vida e autenticidade» como principais reclamos para o visitante.
