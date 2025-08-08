Récord de visitantes na Boa Vila

A Oficina Municipal de Turismo atendeu durante o pasado mes de xullo a 13.529 visitantes, o que supón un incremento do 20,88 % con respecto ao mesmo mes do ano 2024

Festas, deporte e o Camiño de Santiago, principais reclamos.

M. González

Pontevedra

Pontevedra consolídase como destino turístico de referencia nas Rías Baixas. A Oficina Municipal de Turismo, situada na praza de España, atendeu en xullo a 13.529 persoas, un 20,88% máis que no mesmo mes de 2024, segundo os datos facilitados polo propio Concello. A media diaria superou as 436 consultas, moi por riba das cifras de xuño, cando se contabilizaran un total de 7.470 visitantes.

O perfil do visitante

O turismo nacional volveu ser maioritario, con 11.835 visitantes chegados principalmente de Madrid, Andalucía e Castela e León. A presenza internacional tamén foi destacada, con 1.694 turistas, un 26,13% máis que o ano pasado, procedentes sobre todo de Estados Unidos, Francia e Portugal, ademais de Italia e Alemaña.

Outro dato que chama a atención é o aumento das consultas de veciños da cidade, que sumaron 3.407 en xullo, un 257% máis que en 2024. Segundo Anabel Gulías, concelleira de Promoción Económica, este incremento responde á «ampla programación cultural, deportiva e festiva» que está a encher as rúas durante o verán.

Un destino en auxe

Co balance de xullo, Pontevedra confirma a tendencia positiva dos primeiros meses de 2025, nos que a actividade turística xa aumentara un 4,1%. O Concello destaca o efecto tractor das Rías Baixas, a oferta de eventos singulares e a aposta por un modelo de cidade «que combina tranquilidade, calidade de vida e autenticidade» como principais reclamos para o visitante.

