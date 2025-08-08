Un pregón histórico para dar comezo aos festexos
Correrá a cargo das xornalistas Susana Pedreira e Diana Varela, e terá lugar mañá sábado, ás 12.00horas, desde a Casa do Concello
M. González
As Festas da Peregrina deste ano contarán cun pregón histórico: por primeira vez será compartido por dúas mulleres. As xornalistas Susana Pedreira e Diana Varela, organizadoras do congreso feminista «As mulleres que opinan son perigosas», serán as encargadas de abrir oficialmente as celebracións máis emblemáticas de Pontevedra.
O alcalde, Miguel Fernández Lores, presentou esta mañá ás pregoneras destacando a súa traxectoria profesional e o labor que realizan co simposio, «un proxecto pioneiro que sitúa Pontevedra como referencia estatal na defensa da igualdade, da opinión feminina nos medios e da presenza das mulleres en cargos de responsabilidade». Para o rexedor, «non podería haber mellor elección para un pregón que, estou convencido, quedará na historia da cidade».
O concello de pontevedra aposta por un pregón feminino e compartido por primeira vez na súa historia
Varela, pontevedresa de nacemento, agradeceu ao Concello a confianza depositada e bromeou asegurando que ambas serán «media pregonera cada unha», recoñecendo a ilusión e o orgullo que lles produce participar nas festas da súa cidade. A súa amizade de infancia, que tamén as uniu na elección de estudar xornalismo, será parte do discurso que están a preparar. «Queremos ser a voz dunha xeración, a dos milenial, e poñer en valor a amizade entre mulleres», explicou.
Pola súa banda, Pedreira, que se define como «Pontevedresa de Corazón» tras dezaseis anos vivindo na Boa Vila, avanzou que o pregón será «reivindicativo, con humor e moita enerxía para poñer a bailar a todo o mundo». Ambas coinciden en que no balcón da Casa Consistorial non estarán soas, senón «acompañadas polas centos de mulleres que pasaron polo congreso e que fixeron de Pontevedra un lugar onde o feminismo ten voz propia».
