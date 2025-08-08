O mundo do mar volverá a ter protagonismo en Arcade cunha nova edición de «A RECALADA»
O 16 de agosto o Peirao de Arcade vivirá a segunda edición dunha cita que se consolida co obxectivo de realzar o patrimonio marítimo galego facendo fincapé na relación que ten Arcade e Soutomaior co mar
O Concello de Soutomaior acolle o vindeiro sábado 16 de agosto a segunda edición de «A Recalada: Encontro do Mar», unha xornada festiva e participativa que converterá o Peirao de Arcade nun punto de encontro arredor do mar, da tradición mariñeira e da cultura popular galega.
A tradición mariñeira do concello vén de lonxe, con séculos de historia e de vida vencellada ao mar, que aínda hoxe se manifesta na rica gastronomía da zona e no peso que as artes de pesca e os oficios mariñeiros seguen a ter na economía local.
Tal e como dixo o alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, «música, gastronomía e convivencia forman parte deste evento onde pretendemos poñer en valor o mar de Arcade, un mar que é tradición, historia e que ten un enorme potencial que debemos preservar, poñer en valor e dar a coñecer a todas as xeracións que están por vir».
Un programa para todos os públicos
A programación está pensada para públicos de todas as idades e inclúe actividades relacionadas co mar, o turismo sostible, as artes de pesca, a artesanía local, a gastronomía e a música popular.
Entre as propostas destacadas están os paseos en caiac pola ría e a navegación con degustación a bordo do balandro tradicional ‘Santa Cruz’, unha experiencia única para coñecer o mar desde dentro. Ademais, realizaranse visitas guiadas ás embarcacións tradicionais, abertas ao público sen necesidade de inscrición.
Durante o día haberá unha animada sesión vermú coa música tradicional de «Abeleiras de Alaxán» e «Chispas do Lérez», mentres que á noite celebrarase o concerto de «Os Carunchos» e a «Fiada», que porán o broche final a unha xornada festiva.
Ao longo do Peirao de Arcade tamén se instalarán unha feira de artesanía local e unha mostra de instrumentos musicais tradicionais, ideais para descubrir oficios e saberes propios do territorio. Os máis pequenos e pequenas poderán participar en obradoiros infantís e musicais conducidos por colectivos locais vencellados á cultura tradicional.
A proposta complétase cunha zona gastronómica ‘Navy Bar’, onde se ofrecerán produtos do mar e da cociña local, nun ambiente informal, participativo e aberto á veciñanza.
Algunhas actividades, como os paseos en caiac ou a navegación no balandro Santa Cruz, requiren inscrición previa ata o 13 de agosto ás 14:00 horas, a través da web municipal www.soutomaior.gal ou directamente en soutomaior.gal/actividades.
Unha vila que latexa co mar
«A Recalada» nace co obxectivo de revivir e poñer en valor a profunda ligazón histórica que Arcade mantén co mar, tanto no plano económico como no cultural. O evento pon en foco a riqueza material e inmaterial que representa o mar para a comunidade.
Un ano máis, a celebración será posible grazas á colaboración de entidades como Culturmar, o Clube Náutico de Arcade, a Confraría de Arcade, a Asociación de Mariscadoras, a AGG e numerosos colectivos de artesanía e comercio local, que dan vida a un evento singular. O alcalde quixo agradecer «a todas as persoas que fan posible un encontro como este, onde o principal traballo é a sensibilidade e o coidado de todo o que implica o mar e todo o seu valor material e inmaterial».
Desde o Concello fan un chamamento á participación da veciñanza e visitantes para sumarse a unha xornada que celebra a identidade mariñeira e comunitaria de Arcade, nun encontro feito para lembrar o vivido e construír, xuntas e xuntos, o que está por vir.
