O doce referente de Pontevedra

Fundada en 1963 por Arturo Prieto Salvadores e María Luisa Fuertes Veigas, a Confitería Capri converteuse nun referente da pastelería artesanal en Pontevedra. Co paso do tempo, o pequeno negocio familiar consolidouse grazas á calidade dos seus produtos e á elaboración tradicional, sempre con materias primas de primeira.

Desde 1981, Menchu Collado forma parte da historia de Capri e, en 2015, colleu o relevo da súa fundadora tras a súa xubilación. Hoxe, segue apostando por manter a esencia do obradoiro, combinando as receitas clásicas —como a tarta de fresas con nata, as milfollas ou a tarta rusa— con novas creacións adaptadas aos gustos actuais.

A pastelería é un lugar emblemático para os pontevedreses, presente en celebracións, festas patronais e momentos especiais.