Música para todos os públicos

Do 8 ao 18 de agosto, Pontevedra converterase nun gran escenario a ceo aberto para celebrar as Festas da Peregrina 2025, a cita máis esperada do verán na cidade. Dez días de festa, máis de vinte concertos gratuítos, artistas de primeiro nivel e un ambiente único que encherá as rúas de música, cores e alegría.

O Concello aposta desta volta por un cartel que combinará artistas de primeiro nivel, propostas emerxentes e talento galego. O programa musical das festas chega cargado de enerxía e diversidade. Desde o punk irreverente de Lendakaris Muertos ata a forza flamenca de Rosario Flores, pasando polo trap urbano do arxentino Khea, as baladas de Paloma San Basilio ou a potencia en directo de Iván Ferreiro e León Benavente, o cartel promete noites inesquecibles.

E por suposto, a esencia galega estará presente con nomes como Ortiga, The Rapants e De Ninghures, que farán vibrar o público co mellor do talento local.

Os concertos serán de acceso gratuíto e celebraranse, principalmente, na Praza de España e na Praza da Ferrería, aínda que a música tamén soará noutras zonas da cidade a través de pasacalles e actuacións itinerantes.

As Festas da Peregrina 2025 prometerán converter Pontevedra nun escenario vivo, no que a música acompañará a tradición, as romarías e o ambiente festivo das rúas. Con máis de vinte actuacións previstas, a cidade ofrecerá un programa inesquecible para veciños e visitantes que se acheguen á capital do Lérez entre o 8 e o 18 de agosto.

