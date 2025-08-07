Milladoiro anticipa as festas patronais de Cuntis
O grupo galego, con máis de catro décadas de traxectoria, ofrecerá o seu concerto na vila termal na xornada de mañá venres
M. Rodríguez
As festas de Cuntis darán comezo o vindeiro día 15 de agosto. Porén, o grupo Milladoiro, referente indiscutible da música galega de raíz, anticipará os festexos co seu concerto de mañá na Praza da Constitución, a partir das 22.30 horas. O rexedor municipal, Manuel Campos, manifestaba a súa alegría por poder contar coa presencia da histórica agrupación.
Deste xeito, a vila termal prepárase para vivir unha das citas máis esperadas do verán: as festas patronais en honra a Santa María, San Roque, a Nosa Señora do Carmen e San Antón, que se celebrarán do 15 ao 18 de agosto cun programa cheo de música, actividades culturais, xogos para os máis pequenos e espectáculos para toda a familia.
A pirotecnia marcará o inicio e o peche de cada xornada, con lanzamentos ás 10.00 e 21.00 horas, anunciando así o ambiente festivo que invadirá as rúas do municipio.
O venres 15 as celebracións abriranse ás 10.30 horas cun pasarrúas da Banda de Música de Marín, que tamén ofrecerá un concerto ao mediodía na Praza das Árbores tras a misa solemne en honor a Santa María (12.00 horas), cantada pola coral Cantares das Burgas de Cuntis. Non faltará a tradicional procesión e o baile de cabezudos. Pola tarde, a música dará paso ao deporte cun triangular no campo de A Ran (19.30 horas) entre Atl. Cuntis, CD Estradense e C.J. Cambados, precedido pola actuación da Banda de Acordeóns da Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis (19.00 horas). A verbena, desde as 20.00 horas, contará coas actuacións da orquestra Gran Parada, Supermirafiori e Mega CDC Disco Móbil.
A xornada do sábado comezará co pasarrúas da Banda Unión Cultural de Campo Lameiro (10.30 h) e a misa solemne en honor a San Roque (12.00 h) coa coral Santa Eulalia de Portela. Haberá procesión e concerto na Praza das Árbores, ademais da exposición fotográfica «Xuventude Cuntiense no Século XX» (12.00-20.00 h) en Rúa Colón.
Pola tarde, os asistentes poderán participar en xogos populares e inclusivos (17.30 h) no Monte de Maráns, un escape room urbano (19.30 h) con Área 60 e unha sesión de zumba (20.30 h) na Praza de Ferrol. A verbena nocturna, a partir das 23.00 horas, terá como protagonistas a banda Ailá, Coldday (tributo a Coldplay) e Chocolate Disco Móbil.
Para o domingo, pasarrúas da Banda de Música de Chapela (10.30 h) e a misa solemne (12.00 h) con procesión e concerto posterior na Praza das Árbores. Ademais, celebrarase o VI Performance Solidario a favor de ASANOG, mentres continúa aberta a exposición fotográfica.
A tarde traerá obradoiros de manualidades para nenos (17.30 h) con ASANOG, un concerto da Familia Bocaprier (18.00 h), viaxes na ciclobiblioteca de Anxo Moure (18.00-21.00 h) polo casco histórico e un pasarrúas de Troula Animación (19.00 h). A música continuará co tardeo de Los Sergios (Praza das Árbores) antes da gran verbena final do día, ás 22.30 h, coa orquestra Solara e a Charleston Big Band.
As festas pecharanse o luns con pasarrúas da Banda de Música Municipal de Caldas de Reis (10.30 h), misa solemne en honor a San Antón (12.00 h) e concerto posterior na Praza das Árbores. Pola tarde, os máis pequenos gozarán dunha tarde infantil con inchables na piscina (17.00 h), con entrada libre ata completar aforo. A música seguirá coa charanga Los Támega (20.00 h) e a verbena de clausura, ás 22.30 h, coas actuacións de Banda Gaudí e América de Vigo.
