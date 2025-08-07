Arranca la 31ª edición de la Fiesta del Mejillón y el Berberecho

Vilanova de Arousa se convierte de nuevo en la capital del mejillón y el berberecho con la celebración de la 31ª edición de su exaltación gastronómica. Una cita, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en 2014, que comienza hoy y que tendrá su día grande este domingo 10 de agosto.

«Con un reclamo turístico como esta fiesta, la ocupación está prácticamente al 100%».

«Esperamos que sean más de 5.000 las personas que pasen por esta zona durante estos días», indica el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán Hermida. El regidor aseguró que desde el Concello afrontan esta nueva edición con excelentes perspectivas de asistencia. «Cada vez son más las personas que eligen nuestro municipio para sus vacaciones, y con un reclamo turístico como esta fiesta, la ocupación está prácticamente al 100%».

Diversidad gastronómica y musical

En cuanto a la programación, las propuestas comienzan hoy con la apertura de la carpa gastronómica y visita oficial de autoridades a las 13.30 horas. El espacio de la Praza do Castro estará abierto desde hoy hasta el domingo en horario de 13.30 a 16.30 y de 19.00 a 23.00 horas. En las instalaciones se pueden adquirir diversos platos con el mejillón y el berberecho como principales ingredientes. Entre ellos, se encuentran las opciones al vapor o a la vinagreta, además de una paella de mariscos, empanadas o, incluso, el tradicional pulpo á feira.

Los mejillones a la vinagreta es uno de los platos que ofrecen en la fiesta. / Cedida

La música será también protagonista en el programa, con actuaciones todas las noches. No faltarán los ya clásicos en el cartel, la orquesta Panorama -que llevará mañana su show al Parque do Cabo a partir de las 23.00 horas- ni el cierre con el concierto de Roi Casal -el domingo 10 a las 21.00 horas en el Xardín Umbrío. Para el sábado por la noche se reservan los ritmos tradicionales con Milladoiro -a las 22.00 horas en la Praza do Castro- y durante la jornada grande habrá un pasacalles a cargo de Mekánika Rolling Band (desde las 12.30 horas).

Concierto de la edición pasada. / Cedida

Comercio local y procesión marinera

Por otra parte, la programación también incluir la XXI Feria de Oportunidades. Organizada por la Asociación Vilanova Centro, la cita contará con una veintena de establecimientos del municipio y de los alrededores, que ofrecerán en la Avenida do Recheo todo tipo de artículos y productos a precios de saldo.

Edición pasada de la Feria de Oportunidades. / Cedida

También se vivirán momentos de gran emoción con la tradicional procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. Esta cita se celebrará el sábado 9 de agosto. La procesión saldrá a las 19.00 horas de la iglesia de San Cipriano y llegará a las 19.30 horas a la Estación Marítima Mar de Santiago. Desde allí, decenas de barcos engalanados acompañarán la imagen de la Virgen hasta el faro de O Seixo, donde realizarán la ofrenda floral en recuerdo de las víctimas del mar.

Pregón e Insignias de Oro y Brillantes

La jornada grande de la cita tendrá lugar el domingo 10 de agosto, con la lectura del pregón de la fiesta por parte de un periodista de la zona y la imposición de las Insignias de Oro y Brillantes. Tal y como ha avanzado Gonzalo Durán, «las distinciones más altas de nuestro Concello pretenden valorar el esfuerzo del sector hostelero, fundamental en el desarrollo económico de nuestro municipio y en la atención a las personas visitantes».

El acto por excelencia de la XXXI Fiesta del Mejillón y el Berberecho de Vilanova de Arousa tendrá lugar el domingo 10 a las 13.30 horas en el palco de la música de la Praza do Castro.