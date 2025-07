Soutomaior prepárase para unha Semana Grande que «chega para quedar»

Soutomaior xa quenta motores para a súa Semana Grande. Do 1 ao 7 de agosto, o concello vivirá a segunda edición dun evento que se consolida como unha cita imprescindible no verán galego, cun cartel musical de primeiro nivel e un espírito festivo que, nas palabras do alcalde Manu Lourenzo, representa «a consolidación da Semana Grande como un evento que chega para quedar».

O programa, presentado oficialmente o 16 de xullo polo propio rexedor, ofrece unha proposta diversa e pensada para todos os públicos. Haberá desde concertos de pequeno formato, sesións vermú e pasarrúas, ata un espectáculo de cociña en directo con degustacións, un mercado local e un xantar popular con inscrición previa, nunha semana onde a música, a gastronomía e a tradición se dan a man para facer de Soutomaior un punto de encontro ineludible.

Un cartel musical de primeira liña

O programa musical comeza forte xa desde o primeiro día, co chupinazo inaugural e pasarrúas da Mekánika Rolling Band, e inclúe tamén propostas máis recollidas, como o concerto «Demasiadas sombras y pocas luces» na contorna da Igrexa do Divino Salvador, pensado para un público que busca formatos diferentes.

Programación Semana Grande de Soutomaior. / Concello de Soutomaior

As grandes protagonistas das noites serán algunhas das mellores orquestras do panorama galego e estatal: Panorama, Combo Dominicano, América de Vigo e Gran Parada, que farán vibrar o Torreiro da Festa da Dez, en Candán, ao carón do campo municipal de fútbol Graciano Padín. Cada unha delas encabezará as noites grandes, acompañadas por discomóbiles como Elation, CDC ou Disquetoka, que estenderán a festa ata ben entrada a madrugada.

A música tradicional tamén terá o seu espazo, coa actuación da Banda Artística de Arcade o mércores 6 de agosto e a presenza de grupos locais como Aires da Castrelada, que amenizarán a sesión vermú do domingo. O remate da Semana Grande será cun ton máis íntimo e festivo, coa romaría de San Caetán e a música de Catro Ventos na ermida do castelo.

Moito máis ca música

A Semana Grande tamén reserva espazo para os sabores e a tradición local. O domingo 3 de agosto será o día grande da gastronomía, cunha intensa xornada que inclúe mercado local desde as 11:00 h, dúas sesións vermú con Aires da Castrelada, un espectáculo de cociña en directo con degustacións ás 12:30 h e, como prato forte, un xantar popular da veciñanza ás 14:15 h, que require inscrición previa.

A Semana Grande tamén reserva espazo para os sabores e a tradición local. / Concello de Soutomaior

Tamén haberá actividades pensadas para todos os públicos ao longo da semana, nun ambiente familiar e seguro. Ademais, a programación integra momentos tradicionais como a tirada de fogos de artificio o martes 5 de agosto, xusto antes da actuación de Combo Dominicano, convertendo cada día nun evento único.

Servizo lanzadeira gratuíto

Para facilitar o acceso aos concertos e garantir a seguridade, o Concello habilitará un servizo gratuíto de autobús lanzadeira que conectará o Pavillón da Montesiña ‘Alfonso Pazos’ co Torreiro da Festa da Dez. O bus funcionará de 21:30 a 23:30 h e de 00:00 a 03:00 h, con percorridos continuos de ida e volta nos horarios indicados.

Soutomaior ofrece unha proposta diversa e pensada para todos os públicos. / Concello de Soutomaior

Así, o alcalde Manu Lourenzo anima a toda a veciñanza de Soutomaior e dos concellos veciños a «vir a desfrutar de Soutomaior, da súa Semana Grande, da súa contorna natural e da súa xente. Porque cando cremos en todas as nosas posibilidades e as poñemos sobre a mesa, en Soutomaior temos un potencial sen límites».