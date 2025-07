Cambados se prepara para celebrar la LXXIII Festa do Viño Albariño

Cambados, la capital del Albariño, se viste de fiesta para celebrar una nueva edición de la Festa do Viño Albariño, declarada de Interés Turístico Internacional, que este año alcanza su 73ª edición. Del 30 de julio al 3 de agosto de 2025, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa de actividades en torno al vino, la cultura gallega y la música.

Las celebraciones comenzarán un día antes, el martes 29 de julio, con una jornada dedicada al ocio y la diversión. Desde juegos tradicionales en la Praza do Concello hasta el espectáculo familiar del Circo Mestura frente a San Tomé, la jornada culminará con el esperado concierto de la orquesta Panorama en la Praza de Fefiñáns.

El miércoles 30, día inaugural oficial, arrancará con una alborada a cargo del grupo de gaitas Boudebou, seguida del pregón del popular “Domin” (José Manuel Domínguez Sánchez) en la Praza do Concello. La jornada continuará con la apertura de las casetas de degustación en el Paseo da Calzada y numerosas actuaciones musicales y pasacalles, entre ellos el del Séquito del Capitán Nemo. La noche cerrará con el concierto del grupo Claxxon.

El jueves 31 será un día clave para los amantes del vino, con la Cata Prima en el Parador de Cambados y la inauguración del Túnel do Viño, epicentro profesional de la D.O. Rías Baixas. La música volverá a ser protagonista con actuaciones de Treixadura y la orquesta Los Player’s, además de espectáculos de clown y pasacalles.

El viernes 1 de agosto, además de la Cata Derradeira y la continuación del Túnel Profesional, destacan los conciertos del artista urbano Brytiago, Yan Block y Dei V en Fefiñáns, y una sesión disco con JJ Compota en la Praza do Concello. La electrónica también tendrá su espacio con la Nortada Electrónica en el Paseo de San Tomé.

El fin de semana llegará cargado de energía. El sábado 2 seguirá el Túnel do Viño, y la noche se animará con los conciertos de Cacabelos, Noite Fechada y Repion, además de una macrodisco con DJs como Annsthetic y Gabryd.

Finalmente, el domingo 3 de agosto, se vivirá una jornada de exaltación del vino Albariño y su tradición. El desfile folclórico, el acto de investidura de Damas e Cabaleiros do Albariño en el Pazo de Fefiñáns, y el tradicional Xantar do Albariño en el Pazo de Torrado marcarán la jornada, que culminará con conciertos, la XV Festa do Bigote y un gran espectáculo pirotécnico en el puerto de Cambados.

La LXXIII Festa do Viño Albariño promete, un año más, combinar la tradición vitivinícola gallega con la mejor oferta cultural y musical, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario estival de Galicia.