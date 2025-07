Unha homenaxe ás gardiás da cultura popular

Como cada 17 de maio, Galicia viviu o seu Día das Letras, pero este ano semellou máis especial que nunca. As personalidades recoñecidas este ano non escribiron grandes novelas ou emocionantes poemarios; elas fixeron a importante labor de manter viva a tradición oral e deixar un legado de valor incalculable ás xeracións futuras. Falamos das cantareiras.

Quen foron as cantareiras do Día das Letras?

Todas as cantareiras homenaxeadas polo Día das Letras eran «mulleres fortes e rexas, criadas no medio rural e que pasaron por circunstancias moi difíciles na vida», como explicaba a académica Ana Boullón no acto que se celebrou na RAG o 17 de maio.

Adolfina Casás Rama (Vila da Igrexa, Cerceda, 1912 – Culleredo, 2009) e Rosa Casás Rama (Vila da Igrexa, Cerceda, 1914 – A Coruña, 2005)

Tía e sobriña, aprenderon a cantar e axiña empezaron a chamalas para amenizaren rogas e foliadas, coma recolle o Portal da Lingua Galega. Nos anos 60, Rosa emigrou e as dúas cantareiras non se volveron xuntar ata os anos 80, cando Rosa regresou e recuperaron os seus cantos de sempre, pero xa para as xuntanzas familiares. A musicóloga suíza Dorothé Schubarth e o filólogo galego Antón Santamarina recolleron as súas coplas e as publicaron no Cancioneiro popular galegonova venta (1984-1995).

Eva Castiñeira (Agranzón, Muxía, 1925 – A Coruña, 2008)

Xa con oito anos , Eva cantaba coas súas veciñas e a súa irmá Engracia nas romarías. En 1980, cando traballaba no servizo doméstico para Tino Maceiras, un dos socios da discográfica Ruada, esteescoitouna cantar e faloulle dela a Rodrigo Romaní, integrante do grupo Milladoiro. Romaní convidouna a un concerto que se celebrou no pavillón de deportes da Coruña. Era a primeira vez que unha pandeireteira subía ao escenario cun grupo folk.

As Pandereteiras de Mens: Manuela Lema Villar (1913-1993), as irmás Prudencia (1905-1993) e Asunción Garrido Ameixenda (1915-2007) e Teresa García Prieto (1914-1979)

Veciñas da parroquia de Mens, en Malpica, traballaron toda a vida coma labregas e, a partir de 1972, percorreron Europa e América coa Agrupación Folclórica Aturuxo dirixida por Manuel Cajaraville. Este recolleu e estudou os seus cantos no libro Debullando folklore. Tamén Dorothe Schubarth e Antón Santamarina reproduciron as súas coplas no Cancioneiro popular galegonova venta.