Termalismo galego: máis alá do relax

Galicia é terra de auga, pero non só por ese tópico (bastante falso) de que aquí sempre está a chover, e tampouco polo abundante número de praias paradisíacas do seu litoral. A nosa comunidade é un dos principais destinos de España a nivel termal e, de feito, é unha das rexións europeas con maior riqueza de augas minerais e termais, con máis de 300 mananciais.

Os balnearios supoñen moito máis que un espazo de benestar e relaxación; moitos, son espazos cargados de historia. Xa na época prerromana empregábanse as termas, se ben os romanos foron os encargados de popularizar estes espazos. Séculos despois, ao redor do XVIII, as elites recuperaron as fontes termais e os médicos comezaron a prescribir estas augas para diversos tratamentos.

A día de hoxe, a medicina segue valorando o seu poder. Tal e como explicaba a doutora médica do Balneario de Mondariz, Laura Gómez San Miguel, a hidroloxía médica, baseada no uso das augas mineromedicinais, é unha ferramenta chave para un envellecemento saudable.

Por que? Grazas «ao efecto antioxidante e antiinflamatorio das augas mineromedicinais», que retrasa o proceso de envellecemento; ou grazas ao seu efecto estimulante, que «favorece a reactivación da capacidade física e psíquica das persoas, en particular dos pacientes xeriátricos».

Balneario de Cuntis. / Turismo de Galicia

Continuando coa historia do termalismo en Galicia, como diciamos, no século XVIII recupéranse as fontes e créanse as primeiras casas de baño en localidades coma Lugo, Cuntis ou Caldas de Reis. Nos anos 1816-1817, apróbase a primeira regulación do uso das aguas termais, o que propicia tamén a creación de novos balnearios con fins económicos e recreativos. En 1833, Galicia era referente no sector e contaba con sete balnearios oficiais. Nesa mesma época, aínda que anos máis tarde, no 1876, a Exposición Universal de París premiou ás aguas de Carballo e A Toxa.

Hai catalogadas 300 captacións de augas con propiedades mineromedicinais, das cales 20 delas empréganse nos balnearios da nosa comunidade

A pesar de que a Guerra Civil supuxo un gran parón na actividade dos centros termais galegos, cara finais do século XX estes lugares recobraron pouco a pouco a súa popularidade: en 1985 naceu a Asociación de Balnearios de Galicia.

Así as cousas, na actualidade a nosa comunidade mantén o liderazgo neste sector Galicia grazas a súa inmensa riqueza mineromedicinal. Están catalogadas máis de 300 captacións, das que 20 son utilizadas por balnearios e presentan multitude de beneficios para tratar patoloxías renais, dermatolóxicas, do sistema dixestivo e outras doenzas.

As provincias que máis instalacións termais teñen son Ourense (como non podía ser doutro xeito) e Pontevedra. Na primeira, ademais das súas Burgas e termas a ceo aberto, atopamos sete centros: Arnoia, Baños de Molgas, Laias, Lobios, O Carballiño, Partovia (O Carballiño), Sousas e Verín. En Pontevedra suman oito: Acuña (Caldas de Reis), Dávila (Caldas de Reis), Cuntis, Baños de Brea (Vila de Cruces), Caldelas de Tui, Isla de La Toja, Gran Hotel La Toja e o balneario de Mondariz.

Ademais, auga do mar tamén posúe múltiples beneficios para relaxar corpo e mente. Nos talasos concéntranse todas esas bondades. Tratamentos con algas, barros e sales mariñas, combinadas con outros produtos como o viño ou o chocolate, proporcionan unha vivencia estimulante, segundo apunta o departamento de Turismo de Galicia.