Silencio, ródase en Galicia!

Ao longo deste especial mencionamos a riqueza patrimonial e paisaxística da que goza Galicia, que a leva a ser unha rexión recoñecida pola UNESCO e un dos destinos turísticos por excelencia do norte da Península Ibérica. Poderíamos dicir, e non habería ningunha dúbida ao respecto, que Galicia é de película. E a demostración témola, efectivamente, na pequena e gran pantalla, porque a comunidade ten exercido de prato de rodaxe de múltiples filmes ao longo dos últimos anos.

As historias son moi variadas. As cidades e os bosques galegos foron escenario de apaixoados thrillers apocalípticos, comedias, series de acción… E pronto poderemos ver os resultados dalgunhas das producións máis esperadas. Por exemplo, o 5 de setembro está programada a estrea da película ‘Romería’, da recoñecida directora catalá Carla Simón. Antes, o día 26 de agosto, proxectarase no Auditorio Mar de Vigo, a cidade onde se rodou entre agosto e setembro do ano pasado.

A nova cinta de Simón é unha exploración do seu pasado familiar, no que a protagonista, interpretada por Llúcia Garcia, viaxa a Vigo para coñecer a historia dos seus pais. Non é o único proxecto cinematográfico gravado na cidade olívica que suscita gran expectación. Xa está tamén dispoñible o tráiler de ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo. Ambientada en Vigo e arredores, conta a historia dunha localidade que decide recuperar a súa rondalla. Poderemos vela en cinemas a partir do 1 de xaneiro de 2026.

Entre as producións recentes que tiveron lugar nas Rías Baixas destaca tamén a xa estreada ‘Apocalipsis Z’, producida por Amazon Prime Video. A adaptación da novela do pontevedrés Manuel Loureiro encheu as Rías Baixas de zombis e logrou ser número 1 da plataforma en 90 países. E tamén cabe mencionar que o icónico anuncio da Lotería de Nadal foi precisamente rodado en Vigo este ano.

Galicia conquista Netflix

Serie Clanes. / Jaime Olmedo / Netflix

Se hai unha plataforma que está co foco posto en Galicia esa é Netflix. Durante os últimos anos, as producións con selo galego no servizo de streaming máis famoso foron sucesivas. Por exemplo, o pasado 11 de abril estreouse a miniserie ‘El jardinero’, rodada en Pontevedra, producida por DLO Producciones e protagonizada por Álvaro Rico, Cecilia Suárez e Catalina Sopelana.

En 2024, Netflix tamén acolleu varias series rodadas na provincia de A Coruña. Unha delas é ‘Clanes’, que aínda que a trama está centrada en Cambados, mostra escenas en A Coruña e Cambre. Outra das máis famosas foi ‘El caso Asunta’, rodada en Santiago de Compostela e baseada no mediático crime de Asunta Basterra.

Esta serie, que contou con Candela Peña de protagonista, foi unha das máis vistas na plataforma. Un ano antes, a provincia coruñesa exercía de esceario de ‘Hasta el cielo’, unha serie protagonizada por Luis Tosar que daba continuidade á película de mesmo nome.

Outro dos éxitos de Netflix en Galicia foi o thriller ‘El desorden que dejas’, que se rodou en lugares coma as termas de Bande (Ourense), Celanova, as Fragas do Mandeo ou a cidade da Coruña.

Grandes éxitos

Ademais, non se poden esquecer títulos coma ‘O que arde’ (2019), dirixida por Olivier Laxe; ‘A illa das mentiras’ (2020); ‘Cuñados’ (2021); ‘A praia dos afogados’ (2015); ‘A Esmorga (2014), ‘Mar adentro’ (2004), ‘Los lunes al sol’ (2002) ou ‘Sempre Xonxa’ (1989), entre moitos outros.

Unha ampla colección de proxectos cinematográficos nos que Galicia xogou un especial papel protagonista.