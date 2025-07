O día grande das Festas do Apóstolo chegou

A cidade de Santiago de Compostela suma xa varias xornadas de celebracións e prepárase para vivir hoxe o día grande das Festas do Apóstolo. Tras a tradicional tirada de fogos de artificio a noite pasada, este venres, 25 de xullo e Día de Galicia, a xornada comeza ás 12:00 horas coa comparsa de cabezudos.

Iniciarase desde o Teatro Principal e fará o seguinte percorrido: rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo e rúa Nova.

O parque de Galeras tamén será escenario das festas, con concerto de Ker Juez ás 21:00 horas, mentres que, ás 22:00 horas, Maika Makovski actuará na Praza da Quintana. Ambos son de acceso gratuíto.

Concertos do Apóstolo 2025

As festas prolongaranse ata o 31 de xullo en Compostela e haberá oportunidade de vivir máis concertos ao aire libre. No parque de Galeras, sempre ás 21:00 horas, terán lugar as actuacións de Aida Saco (26 de xullo), Francisco Castro Trío (día 27) e MJ Pérez (día 29).

Por outra banda, a Praza de Quintana acollerá os concertos de Lura (día 26, 22:00 horas), Tres Pasos e Baiuca (día, 21:30 e 22:30, respectivamente) e Orquestra Bravú Xangai (31 xullo, 22:00). Tamén se celebrará o ciclo de concertos ‘Peregrinos musicais’ na Praza de Mazarelos, que contará coa participación de artistas de diferentes partes do mundo. Será o luns 28, o martes 29, o mércores 30 e o xoves 31, a partir das 20:00 horas.

Tamén quedan noites de verbena na Alameda coas seguintes orquestras: Galilea (25 xullo); Los Coleguitas e Miramar (31).

Actividades variadas

Durante estes días celebrarse o Día do Padrón, o 28 de xullo no Obradoiro, coas actuacións das mandas municipais de Santiago e de Padrón, vila natal de Rosalía de Castro.

Así mesmo, poderase gozar de cinema ao aire libre co ciclo ‘Compostela Cinema’, que proxectará os seguintes días as filmes Chicken Run 2. O amencer dos Nuggets (26) e Antes de nós (27). Ademais, as atraccións de feira estarán na Alameda ata o 31, así coma os Puntos Lila, abertos de 20:00 a 01:00 horas.

TradFest

O día 27 de xullo, no marco das Festas do Apóstolo, o Parque de Bonaval acollerá a cita folk TradFest. Haberá feira de artesanía todo o día en Mazarelos, actos no Museo do Pobo Galego de mañá e paseos da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela.